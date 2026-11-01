'मेरी नेता सोनिया जी को मेरा नमस्ते', ममता बनर्जी का दिखा बदला-बदला अंदाज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता का कांग्रेस के प्रति पहले से अधिक उदार नजर आना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सोनिया और बेबी को लेकर उनका यह संबोधन काफी मायने रखता है।

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी का रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में उस समय अलग राजनीतिक अंदाज देखने को मिला, जब उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली में अपने भाषण की शुरुआत 'मेरी नेता सोनिया जी को मेरा नमस्ते' कहकर की और लंबे समय तक चिर प्रतिद्वंद्वी रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एमए बेबी के नाम का जिक्र किया। उनका यह संबोधन विपक्षी गठबंधन के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों और कांग्रेस नेतृत्व के प्रति उनके रुख में बदलाव का संकेत है। मंच पर ममता बनर्जी सोनिया गांधी के बगल में बैठी थीं और कई बार उनसे बात करती नजर आईं।

ममता बनर्जी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, 'मेरी नेता सोनिया जी को मेरा नमस्ते।' इसके बाद ममता ने जब राहुल गांधी के नाम का उल्लेख किया तो उन्हें लड़ाई लड़ रहे युवा नेता बताया। इसके बाद, ममता ने मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ माकपा महासचिव एम ए बेबी का नाम भी लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता का कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व के प्रति पहले से अधिक उदार नजर आना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सोनिया और बेबी को लेकर उनका यह संबोधन इस बात का संकेत देता है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में वह विपक्षी एकजुटता को प्राथमिकता देना चाहती हैं। ममता और कांग्रेस के संबंध हमेशा सहज नहीं रहे हैं।

टीएमसी के रुख में कैसे आ रहा बदलाव पश्चिम बंगाल में दोनों दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में कांग्रेस के पारंपरिक राजनीतिक आधार को अपना बनाया और कई मौकों पर दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली। राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी गठबंधन में नेतृत्व और रणनीति को लेकर अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों दलों में काफी निकटता दिखाई दे रही है। चुनाव नतीजों पर ममता के सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी ने उनका खुलकर का समर्थन किया था और चुनाव चोरी किए जाने का दावा किया था। बाद में ममता ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी।