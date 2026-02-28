TMC ने राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों का किया ऐलान, बाबुल सुप्रियो समेत इन चेहरों को मौका

बाबुल सुप्रियो पहले भाजपा में थे और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सितंबर 2021 में उन्होंने भाजपा छोड़कर टीएमसी जॉइन की थी। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व प्रमुख हैं, जिन्होंने प्रशासनिक अनुभव के साथ पार्टी को मजबूती प्रदान की है।

त्रिणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पूर्व बंगाल डीजीपी राजीव कुमार, सीनियर वलील मेनका गुरुस्वामी और बंगाली फिल्म अभिनेत्री कोएल मलिक शामिल हैं। पार्टी ने एक्स पर यह घोषणा की, जिसमें कहा गया कि ये उम्मीदवार पार्टी की विरासत को बनाए रखेंगे और हर भारतीय के अधिकारों व सम्मान की रक्षा करेंगे। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। मतदान 16 मार्च को होने वाला है। टीएमसी ने सेवानिवृत्त होने वाले अपने चार सांसदों को दोबारा नामांकित नहीं किया है।

बाबुल सुप्रियो पहले भाजपा में थे और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सितंबर 2021 में उन्होंने भाजपा छोड़कर टीएमसी जॉइन की थी। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व प्रमुख हैं, जिन्होंने प्रशासनिक अनुभव के साथ पार्टी को मजबूती प्रदान की है। मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो कानूनी मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। कोएल मलिक बंगाल की लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जिनकी सांस्कृतिक छवि पार्टी के लिए नई ऊर्जा ला सकती है। यह सूची राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी और सांस्कृतिक क्षेत्रों से विविध प्रतिनिधित्व दर्शाती है।

BJP ने उठाया गैर-बंगाली वाला मुद्दा

पार्टी के इस फैसले पर विपक्षी दल भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई ने आरोप लगाया कि उम्मीदवारों में से आधे गैर-बंगाली हैं, जिससे ममता बनर्जी की 'बंगाल पहले' वाली नीति पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगालियों को नजरअंदाज कर रही हैं और केवल चुनावी लाभ के लिए बंगाली पहचान का इस्तेमाल करती हैं। भाजपा ने दावा किया कि यह नामांकन टीएमसी की क्षेत्रीय गौरव की खोखली तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि, टीएमसी ने उम्मीदवारों को पार्टी की प्रतिबद्धता और मजबूती का प्रतीक बताया है।