TMC ने राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों का किया ऐलान, बाबुल सुप्रियो समेत इन चेहरों को मौका

Feb 28, 2026 12:38 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बाबुल सुप्रियो पहले भाजपा में थे और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सितंबर 2021 में उन्होंने भाजपा छोड़कर टीएमसी जॉइन की थी। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व प्रमुख हैं, जिन्होंने प्रशासनिक अनुभव के साथ पार्टी को मजबूती प्रदान की है।

त्रिणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पूर्व बंगाल डीजीपी राजीव कुमार, सीनियर वलील मेनका गुरुस्वामी और बंगाली फिल्म अभिनेत्री कोएल मलिक शामिल हैं। पार्टी ने एक्स पर यह घोषणा की, जिसमें कहा गया कि ये उम्मीदवार पार्टी की विरासत को बनाए रखेंगे और हर भारतीय के अधिकारों व सम्मान की रक्षा करेंगे। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। मतदान 16 मार्च को होने वाला है। टीएमसी ने सेवानिवृत्त होने वाले अपने चार सांसदों को दोबारा नामांकित नहीं किया है।

बाबुल सुप्रियो पहले भाजपा में थे और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सितंबर 2021 में उन्होंने भाजपा छोड़कर टीएमसी जॉइन की थी। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व प्रमुख हैं, जिन्होंने प्रशासनिक अनुभव के साथ पार्टी को मजबूती प्रदान की है। मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो कानूनी मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। कोएल मलिक बंगाल की लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जिनकी सांस्कृतिक छवि पार्टी के लिए नई ऊर्जा ला सकती है। यह सूची राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी और सांस्कृतिक क्षेत्रों से विविध प्रतिनिधित्व दर्शाती है।

BJP ने उठाया गैर-बंगाली वाला मुद्दा

पार्टी के इस फैसले पर विपक्षी दल भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई ने आरोप लगाया कि उम्मीदवारों में से आधे गैर-बंगाली हैं, जिससे ममता बनर्जी की 'बंगाल पहले' वाली नीति पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगालियों को नजरअंदाज कर रही हैं और केवल चुनावी लाभ के लिए बंगाली पहचान का इस्तेमाल करती हैं। भाजपा ने दावा किया कि यह नामांकन टीएमसी की क्षेत्रीय गौरव की खोखली तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि, टीएमसी ने उम्मीदवारों को पार्टी की प्रतिबद्धता और मजबूती का प्रतीक बताया है।

यह घोषणा राज्यसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आई है, जहां TMC अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखना चाहती है। सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों में महासचिव सुब्रत बख्शी, रितब्रत बनर्जी और साकेत गोखले शामिल हैं, जबकि मौसम नूर कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। इन नामों से पार्टी ने राजनीतिक अनुभव, कानूनी विशेषज्ञता और लोकप्रियता को संतुलित करने की कोशिश की है। चुनावी परिणाम पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम होंगे।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
