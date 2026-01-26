Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsTMC and BJP clashed on the streets of Kolkata setting each other stages on fire
कोलकाता में सड़क पर ही हो गया TMC बनाम BJP, एक दूसरे के मंच में लगा दी आग

कोलकाता में सड़क पर ही हो गया TMC बनाम BJP, एक दूसरे के मंच में लगा दी आग

संक्षेप:

टीएमसी ने रविवार को कई जिलों में रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने राज्य में जारी SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने की मांग की।

Jan 26, 2026 05:56 am IST Nisarg Dixit
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच रविवार शाम झड़प हो गई। राजधानी कोलकाता के दक्षिण-पश्चिमी बाहरी इलाके सखेरबाजार में एक स्थानीय क्लब द्वारा कथित तौर पर तेज आवाज में माइक्रोफोन का इस्तेमाल किए जाने को लेकर तनाव बढ़ गया था, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया।

भाजपा ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेज गाने बजाकर उनकी मीटिंग में बाधा डाली। साथ ही आयोजन स्थल पर अपनी पार्टी के झंडे लगा दिए। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर टीएमसी नेता सुदीप पौली की तरफ से किए एक कार्यक्रम स्थल पर तोड़ फोड़ की। जवाब में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का मंच तोड़ दिया।

जनसभा के लिए बनाए गए मंच में भी झड़प के दौरान कथित तौर पर आग लगा दी गई। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने दोपहर में इस मंच से एक जनसभा को संबोधित किया था। एक अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों की मदद ली गई। बेहाला पुरबा निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल विधायक रत्ना चटर्जी ने दावा किया कि बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान कुछ भाजपा समर्थकों ने क्लब के सदस्यों के साथ बदसलूकी की।

क्लब का दौरा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, "वे जितना अधिक ऐसे तरीकों का सहारा लेंगे त्रिणमूल कांग्रेस अपना रुख और सख्त करेगी।" इस घटना की निंदा करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने जोर देकर कहा कि यह पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति का एक उदाहरण है और तृणमूल के "अत्याचार ने सभी हदें पार कर दी हैं"।

टीएमसी ने निकाली रैलियां

टीएमसी ने रविवार को कई जिलों में रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने राज्य में जारी SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने की मांग की। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बादशनिवार शाम को वेबसाइट पर एसआईआर से जुड़ी तार्किक विसंगतियों से संबंधित सूची में शामिल लोगों के नाम अपलोड कर दिए हैं।

Nisarg Dixit

