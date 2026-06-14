ममता बनर्जी के 22 बागी सांसदों ने थामा NCP का दामन, बोले- असली TMC कौन, कोर्ट तय करे
ममता बनर्जी से बगावत करके नया गुट बनाने वाले TMC के 22 सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी (NCP) का दामन थाम लिया है। सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि हम नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। असली TMC कौन सी है, यह कोर्ट तय करेगा।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) में मची बगावत के बीच बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी (NCP) का दामन थाम लिया है। 22 बागी सांसदों में से एक सुदीप बंद्दोपाध्याय ने बताया कि सभी बागी सांसद एनसीपी में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी के बागी सांसदों ने किसी भी कानूनी अड़चन से बचने के यह कदम उठाया है। इसके बाद, वे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को सपोर्ट करेंगे।
नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी वर्तमान समय में पूर्वोत्तर के राज्यों में काम करती है। असम, त्रिपुरा, बंगाल और अन्य राज्यों में इसकी मौजूदगी है। इस पार्टी ने त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा, "हम 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी' में शामिल हो गए हैं। यह एक राजनीतिक पार्टी है। यह एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है। हमने इसमें विलय कर लिया है। असली TMC कौन सी है, यह अदालत तय करेगी।"
बागी सांसदों की लिस्ट में काकोली घोष, यूसुफ पठान, सुदीप बंदोपाध्याय, सायोनी घोष समेत तकरीबन 22 सांसद हैं। ये सभी सांसद 2024 का लोकसभा चुनाव टीएमसी के टिकट पर लड़कर जीते थे। बंगाल विधानसभा में पार्टी की हार के इन बागी सांसदों ने ममता बनर्जी से बगावत कर दी और नया गुट बना लिया। रविवार को लोकसभा अध्यक्ष से मूल तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के तौर पर मान्यता मांगने से पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की।
इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के बागी खेमे के सांसदों का नेतृत्व कर रहीं सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि दो और सांसद बागी खेमे में शामिल होने वाले हैं, जिससे लोकसभा में इस गुट में सदस्यों की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हमारे साथ 22 सांसद हैं। अध्यक्ष ने हमें समय दिया है। हम सोमवार को उनसे मिलेंगे और अलग गुट के रूप में मान्यता देने की गुजारिश करेंगे।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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