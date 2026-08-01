कॉकरोच के डर से TISS ने रद्द किया दीक्षांत समारोह, CJI सूर्यकांत थे चीफ गेस्ट
TSS प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि दीक्षांत समारोह की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी और जिन्हें तत्काल आवश्यकता है उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे।
CJP Protest and CJI Surya Kant: मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) में 2 अगस्त को 86वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाना था। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम को अचानक स्थगित कर दिया है। समारोह से ठीक दो दिन पहले गुरुवार को आधी रात के बाद TISS के रजिस्ट्रार ने छात्रों को ईमेल भेजकर अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए कार्यक्रम के स्थगित किए जाने की सूचना दी। इस दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे।
संस्थान के अधिकारियों और छात्र प्रतिनिधियों के अनुसार, दीक्षांत समारोह को स्थगित करने का निर्णय परिसर की सुरक्षा चिंताओं और खुफिया इनपुट के आधार पर लिया गया है। खुफिया रिपोर्टों में मुख्य अतिथियों के समक्ष छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की आशंका जताई गई थी। खबरों के अनुसार, प्रशासन को डर था कि कार्यक्रम के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलन से जुड़े प्रदर्शन और हंगामा हो सकता है।
शुक्रवार शाम मीडिया को जारी एक बयान में TISS प्रशासन ने स्पष्ट किया, "संस्थान ने यह आकलन किया कि दीक्षांत समारोह अनुकूल माहौल में आयोजित नहीं किया जा सकता था और तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ने से छात्रों, फैकल्टी, कर्मचारियों, गणमान्य व्यक्तियों, मेहमानों और परिसर प्रभावित हो सकता था।" संस्थान के नोटिस में आगे कहा गया, "संस्थान को अपने सर्वोत्तम और दीर्घकालिक हितों के साथ-साथ सभी की सुरक्षा और भलाई को बनाए रखने के लिए दीक्षांत समारोह को स्थगित करने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। संस्थान इस कठिन घड़ी में आपके साथ खड़ा है और संस्थान की विरासत को गरिमा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहता है।"
छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी
अचानक लिए गए इस फैसले से सैकड़ों पीजी छात्रों और उनके परिवारों में भारी निराशा और गुस्सा देखा जा रहा है, जो फ्लाइट्स, ट्रेन टिकट और होटल बुकिंग करा चुके थे। इस फैसले के बाद हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए TISS ने परिवारों को हुई गंभीर असुविधा को स्वीकार किया है। प्रशासन ने कहा है कि अंतिम समय में बुकिंग रद्द होने से हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई की समीक्षा की जाएगी। प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि दीक्षांत समारोह की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी और जिन्हें तत्काल आवश्यकता है उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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