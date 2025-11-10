तिरुपति लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाने के केस में चौंकाने वाले खुलासे, क्या है 50 लाख का गेम
संक्षेप: जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को घी सप्लाई करने के मामले में यह गड़बड़ी हुई है। जांच में कहा गया है कि यह रकम तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन रहे वाईवी सुब्बा रेड्डी के सहायक के. चिन्नाप्पन्ना को यह रकम दी गई थी।
देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति मंदिरों में लाखों लोग हर साल दर्शन करने पहुंचते हैं। इन श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। बीते साल इन लड्डुओं की जांच में पता चला था कि इनमें जानवरों की चर्बी मिला घी इस्तेमाल किया गया है। यह मामला ऐसा तूल पकड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट तक में अर्जी दाखिल हुई है। अब इस केस की जांच में 50 लाख रुपये के लेनदेन की बात सामने आई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को घी सप्लाई करने के मामले में यह गड़बड़ी हुई है। जांच में कहा गया है कि यह रकम तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन रहे वाईवी सुब्बा रेड्डी के सहायक के. चिन्नाप्पन्ना को यह रकम दी गई थी।
वाईवी सुब्बा रेड्डी तब लोकसभा के सांसद थे और अब राज्यसभा में हैं। उनके निजी सहायक के. चिन्नप्पन्ना को 50 लाख रुपये कैश मिले थे। यह पूंजी हवाला एजेंट्स के जरिए दी गई थी, जो यूपी स्थित कंपनी एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने भेजी थी। यही नहीं जांच में यहां तक पता चल गया है कि दिल्ली स्थित एक एजेंट अमन गुप्ता ने उन्हें 20 लाख रुपये दिए थे। इसके बाद कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव विजय गुप्ता ने बाकी की रकम दी थी। दोनों बार रकम का लेनदेन दिल्ली के पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था। बीते साल इस मामले पर खूब विवाद मचा था और प्रसाद की पवित्रता से समझौता करने के आरोप लगे थे।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बेंच ने सीबीआई, राज्य पुलिस और फूड सेफ्टी अधिकारियों को मिलाकर एक जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया था। इस टीम ने जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में कहा गया है कि लड्डुओं के लिए घी सप्लाई करने में 4 कंपनियां शामिल थीं। इन कंपनियों की ओर से दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई और कीमतों में भी फेरबदल किए गए ताकि टेंडर हासिल हो सकें। जांच में पाया गया कि 60.37 लाख किलो घी 240.8 करोड़ रुपये में बेचा गया। खासतौर पर भोले बाबा ऑर्गनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड ने यह घी तैयार किया था। इसमें पाम ऑइल और केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था।
इस घी को कंपनी ने अपने रुड़की स्थित प्लांट में बनाया था। इसके बाद इस घी को तीन अन्य कंपनियों श्री वैष्णवी डेयरी ने 133.12 करोड़ रुपये में सप्लाई किया। वहीं मालगंगा मिल्क ऐंड एग्रो प्रोडक्ट्स ने 73.18 करोड़ रुपये में सप्लाई किया। एक और कंपनी एआर डेयरी फूड्स ने 1.61 करोड़ रुपये के घी की सप्लाई की। एनडीटीवी के अनुसार रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि मैसुरु स्थित कंपनी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट ने मिलावट की बात कही थी। इसके बाद भी सप्लाई 2024 तक जारी रही। जांच में मिलावट पता लगने के बाद भी सप्लाई होते रहने पर ही सवाल उठ रहे हैं।