तिरुपति लड्डू विवादः हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, जगनमोहन के खिलाफ कोर्ट जाएगी बीजेपी

बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति बालाजी के लड्डू में इस्तेमाल होने वाली घी से गोमांस की चर्बी, लार्ड, मछली का तेल और पाम ऑइल को अलग किया गया है। गुजरात की NDDB CALF (Centre for analysis and learning in Livestock and Food) प्राइवेट लैब जानवरों के चारे, दूध और दूध के उत्पादों की जांच करती है। इसी लैब की रिपोर्ट में लड्डू के घी में चर्बी और लार्ड होने का दावा किया गया है। दरअसल जुगाली करने वाले जानवरों के अँगों के चारों तकफ मौजूद फैटी टिशू को निकाला जाता है। इसके बाद गोमांस की चर्बी को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल साबुन और मोमबत्ती जैसे उत्पाद बनाने में होता है। बहुत सारी चीजों में अब लार्ड की जगह वनस्पति तेल का इस्तेमाल होने लगा है।