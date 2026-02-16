Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

टीपू सुल्तान ने महान काम किया था, फोटो विवाद के बीच कांग्रेस नेता उदित राज का बयान

Feb 16, 2026 08:43 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शुक्रवार को मालेगांव की उप महापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के चित्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसे लेकर शिवसेना पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसे हटाने की मांग की है।

टीपू सुल्तान ने महान काम किया था, फोटो विवाद के बीच कांग्रेस नेता उदित राज का बयान

महाराष्ट्र में मालेगांव की उप महापौर के दफ्त में मैसूर शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि टीपू सुल्तान महान थे। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने 18वीं सदी के शासक को भूमिपुत्र और योद्धा करार दिया था। छत्रपति शिवाजी से टीपू सुल्तान की तुलना पर भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी भी जाहिर की थी।

क्या बोले उदित राज

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में राज ने कहा, 'ये जो दलित और आदिवासियों से नफरत करने वाले लोग थे इतिहास में, उनको प्रमोट करेंगे। चाहे सावरकर हों, चाहे गोलवलकर हों। टीपू सुल्तान ने महान काम किया था। आप जानते हैं स्तन टैक्स हुआ करता था। टीपू सुल्तान ने सबसे बड़ा रिफॉर्म इस बात को कहा कि शूद्र की महिला को स्तन ढंकने का अधिकार होगा। इसलिए नफरत करते हैं। जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को, चाहे वो कोई भी हो। जो उनको प्रमोट करता है, ये उनसे नफरत करते हैं।'

ऐसे शुरू हुआ विवाद

शुक्रवार को मालेगांव की उप महापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के चित्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसे लेकर शिवसेना पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसे हटाने की मांग की है। शिवसेना के समूह नेता नीलेश अहेर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे पार्टी पार्षदों और अहमद के बीच तीखी बहस हुई। अहमद ने गुस्से में कहा कि वह चित्र नहीं हटाएंगी।

छत्रपति शिवाजी से टीपू सुल्तान की तुलना करने पर भाजपा भड़की

सपकाल की मैसूर के 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के समकक्ष बताने वाली टिप्पणी को लेकर राज्य में सियासी विवाद खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल की तीखी आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया। पुणे में भाजपा के एक पदाधिकारी ने इस मुद्दे पर सपकाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

सपकाल ने कहा था, 'इस तरह टीपू सुल्तान एक योद्धा और भारत के भूमिपुत्र के रूप में उभरे। उन्होंने कभी भी जहरीली विचारधाराओं को नहीं अपनाया। हमें टीपू सुल्तान को वीरता के प्रतीक के रूप में शिवाजी महाराज के समकक्ष मानना ​​चाहिए।' फडणवीस ने सपकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह तुलना निंदनीय है और कांग्रेस नेता को खुद पर शर्म आनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:टीपू सुल्तान विवाद, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पथराव; कम से कम 9 घायल
ये भी पढ़ें:टीपू सुल्तान को लेकर बवाल, ओवैसी पर भड़की BJP; इतिहास विकृत करने का आरोप
ये भी पढ़ें:टीपू सुल्तान की अंगूठी पर लिखा था राम, बीजेपी-कांग्रेस के विवाद में कूदे ओवैसी

पुणे में बवाल

सपकाल की टिप्पणी के बाद रविवार को पुणे में विपक्षी दल के कार्यालय के पास भाजपा के प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर पथराव किया, जिसमें नौ लोग घायल हो गए। संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि पथराव में तीन कांग्रेस कार्यकर्ता, दो भाजपा कार्यकर्ता, दो पुलिसकर्मी और दो मीडियाकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए।

शर्मा ने बताया, 'कांग्रेस भवन के पास विरोध-प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों दलों के कार्यकर्ता दीवारों पर चढ़ गए और एक-दूसरे पर पथराव किया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Congress News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;