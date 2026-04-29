Times Now Exit Poll LIVE: असम में BJP को बढ़त, NDA को 46.5% से 48.5% तक वोट मिलने के आसार
Times Now Exit Poll: एग्जिट पोल शुरुआती रुझान देते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इन चुनावों में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है।
Times Now Exit Poll: टाइम्स नाउ ने असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर एग्जिट पोल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, असम में NDA को बढ़त दिख रही है। एनडीए को 46.5 % से 48.5% तक वोट मिलने के आसार हैं। कांग्रेस गठबंधन को 36.5% से 39.5% तक वोट मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 14%-15% तक वोट मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ ने JVC का एग्जिट पोल जारी किया है।
असम में विधानसभा की कुल 226 सीटें हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक, NDA को 88 से 101 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 22-23 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य को 2-5 सीटें मिल सकती हैं।
पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद नजरें अब एग्जिट पोल पर टिकी हैं। मतदान आज समाप्त होते ही शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल के नतीजे जारी होने शुरू हो जाएंगे। ये शुरुआती रुझान देते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इन चुनावों में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें