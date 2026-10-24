सलमान खान की तारीफ की, इसलिए टाइगर श्रॉफ पर चली गोलियां! शूटर ने पुलिस को बताई हमले की वजह

वॉन्टेड आरोपी और इस हमले के मास्टरमाइंड अनिल पंडित ने शूटरों को बताया था कि सलमान खान की तारीफ में दिए गए उसी बयान का हिसाब चुकता करने के लिए टाइगर श्रॉफ पर यह हमला किया गया है।

यह पूरा विवाद साल 2022 में टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'हीरोपंती 2' के प्रमोशन इवेंट से जुड़ा है।

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर जुहू में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस हिरासत में लिए गए मुख्य आरोपियों में से एक फूल सिंह ने पूछताछ के दौरान मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग टाइगर श्रॉफ से इसलिए बदला लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने 2022 में एक फिल्म प्रमोशन के दौरान सलमान खान की तारीफ की थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया, वॉन्टेड आरोपी और इस हमले के मास्टरमाइंड अनिल पंडित ने शूटरों को बताया था कि सलमान खान की तारीफ में दिए गए उसी बयान का हिसाब चुकता करने के लिए टाइगर श्रॉफ पर यह हमला किया गया है। पुलिस फिलहाल इस दावे के पीछे की सच्चाई की जांच कर रही है।

2022 का वो बयान जो सोशल मीडिया पर भी हुआ था वायरल यह पूरा विवाद साल 2022 में फिल्म 'हीरोपंती 2' के प्रमोशन इवेंट से जुड़ा है।

इवेंट के दौरान जब रिपोर्टर ने टाइगर श्रॉफ से ईद पर फिल्म रिलीज करने के बारे में पूछा, जिसे परंपरागत रूप से सलमान खान की फिल्मों का स्लॉट माना जाता है, तो टाइगर ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया था।

टाइगर श्रॉफ ने मुस्कुराते हुए कहा था, "इस इंडस्ट्री में एक ही टाइगर है, और वो हैं सलमान सर! उनके सामने तो मैं बस एक छोटी सी बिल्ली हूं... मैं तो सिम्बा हूं, टाइगर का छोटा सा बच्चा।"

टाइगर श्रॉफ का यह बयान तब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बिश्नोई गैंग को सलमान खान के प्रति टाइगर का यह सम्मानजनक नजरिया रास नहीं आया और गैंग ने इसे अपनी रंजिश की लिस्ट में शामिल कर लिया।

बॉलीवुड में खौफ फैलाकर 'पब्लिसिटी' पाने की साजिश मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, बिश्नोई गैंग के बॉलीवुड हस्तियों पर किए जा रहे हमले केवल निजी दुश्मनी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी है।

पुलिस का मानना है कि मशहूर हस्तियों पर फायरिंग और हमले करवाकर गैंग पूरे बॉलीवुड में अपना खौफ कायम करना चाहता है।

इस तरह की वारदातों से गैंग को मीडिया और सोशल मीडिया पर तुरंत सुर्खियां मिल जाती हैं, जिसका इस्तेमाल वे वसूली के धंधे में करते हैं।

जैकी श्रॉफ और रोहित शेट्टी ने धमकियों से किया इनकार हालांकि, धमकियों से जुड़े इन दावों के बीच अभिनेता टाइगर श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ ने किसी भी तरह की सीधी धमकी मिलने की बात से इनकार किया है।

इसी तरह, फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने भी बिश्नोई गैंग से कोई धमकी भरा फोन या संदेश मिलने की बात को खारिज किया है, भले ही सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप्स में रोहित शेट्टी का नाम लेकर चेतावनी दी गई थी।