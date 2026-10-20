टाइगर श्रॉफ नहीं थे टारगेट, किसी बड़ी हस्ती को मारने आए थे हमलावर; पूछताछ में बड़ा खुलासा
शुरुआती पूछताछ के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर किसी अन्य प्रमुख व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए मुंबई आए थे।
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार को मुंबई में हुई गोलीबारी कांड में ट्विस्ट आ गया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उनके निशाने पर टाइगर श्रॉफ नहीं थे बल्कि वे लोग किसी और बड़ी हस्ती को मारने आए थे। लेकिन जब उनका तय टारगेट नहीं मिला तो उनलोगों ने टाइगर श्रॉफ को ही निशाना बना लिया। मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से 'लोकमत' की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलावरों का असली निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं थे।
आरोपियों से शुरुआती पूछताछ के अनुसार, वे लोग किसी अन्य प्रमुख व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए मुंबई आए थे। हालांकि, अपने असली लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल लगने पर, उन्होंने अपना ध्यान टाइगर श्रॉफ की ओर मोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों को टाइगर श्रॉफ के प्रशंसकों द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई रील्स से पता चला कि अभिनेता के साथ आमतौर पर पुलिस सुरक्षा नहीं होती, जिससे उन्हें निशाना बनाना आसान हो गया।
दहशत फैलाने का इरादा
सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों ने बॉलीवुड में दहशत फैलाने के इरादे से अभिनेता की हत्या की योजना बनाई थी। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने टाइगर श्रॉफ के इंस्टाग्राम अकाउंट और उनके प्रशंसकों द्वारा शेयर की गई पोस्ट के जरिए अभिनेता की गतिविधियों पर नजर रखी और पूरी रेकी की। रविवार शाम को हुई इस गोलीबारी की घटना वीडियो में कैद हो गई। दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे 36 वर्षीय अभिनेता इस घटना में बाल-बाल बच गए। हालांकि, गोलीबारी में उनका ड्राइवर और वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए।
घटना 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके की
बता दें कि मुंबई अपराध शाखा इस मामले में कथित साजिश, हथियारों के स्रोत, संदिग्धों की गतिविधियों और अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है। इस मामले से जुड़ी खबरों में अनिल पंडित का नाम भी सामने आया है। जांचकर्ता कथित धमकी भरी ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह असली है या नहीं और उसका गोलीबारी की घटना से कोई संबंध है या नहीं। यह घटना 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा नर्सी पार्क के पास हुई, जब मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने कथित तौर पर टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी की। अभिनेता तो बाल-बाल बच गए लेकिन उनके चालक और एक अन्य व्यक्ति को गोली लग गई।
पुलिस की 15 टीमें बनाई गईं थीं
इस घटना के बाद, पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जाँच मुंबई अपराध शाखा को सौंप दी। हमलावरों का पता लगाने के लिए पुलिस की 15 टीमें बनाई गईं, जबकि हमले से पहले और बाद की उनकी गतिविधियों को समझने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की जाँच की गई। ऑनलाइन चल रहे दावों के बाद जांचकर्ता लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ संभावित संबंध की भी जांच कर रहे हैं। हालांकि गिरोह से जुड़े होने के इन दावों और हमले के पीछे के मकसद की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। आगे की जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।