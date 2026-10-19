टाइगर श्रॉफ को गोली मारकर इस देश में भागते शूटर, 1 तो नाबालिग; बड़ा था प्लान
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच जारी है। राजस्थान में पुलिस के हत्थे तीनों आरोपी चढ़ गए हैं, जिन्हें मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। तीनों लंबे समय से मुंबई में रह रहे हैं।
टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले बड़ा प्लान बनाकर बैठे थे। इसमें भारत छोड़ने तक की बात शामिल है। सोमवार को तीनों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने यह खुलासा किया है। खास बात है कि इनमें एक नाबालिग भी है। फिलहाल, राजस्थान पुलिस तीनों को मुंबई पुलिस को सौंपने जा रही है। रविवार शाम टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चली थीं, जिसमें वह बाल बाल बचे थे।
तीनों आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा, 'कल मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना हुई थी। मुंबई पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि मामले में तीनों मुख्य आरोपी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और कोट पहुंचने वाले हैं। एक टीम का गठन किया गया और मात्र 15 मिनट में ट्रेन में एक अभियान चलाकर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। जल्द तीनों आरोपी मुंबई पुलिस के हवाले किए जाएंगे।'
कौन हैं टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले
एसपी गौतम ने जानकारी दी है कि आरोपियों की पहचान रेहान उर्फ सुक्का, ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन के रूप में हुई है। इनमें एक आरोपी नाबालिग है और तीनों को जल्द ही मुंबई पुलिस को सौंपा जाना है। उन्होंने यह भी बताया है कि अब तक वारदात में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद नहीं हुआ है। रविवार शाम फुटबॉल खेलकर लौट रहे टाइगर की कार पर गोलीबारी कर दी गई थी।
नेपाल भागने का था प्लान
पत्रकारों से बातचीत में पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी तक हथियार नहीं मिले हैं। हालांकि, उनसे पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने हथियारों का क्या किया, और फिर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनकी योजना नेपाल भागने की थी। कोटा सिटी पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ से पता चला है कि अनिल पंडित, रेहान के संपर्क में था। अनिल पंडित का संबंध लॉरेंस बिश्नोई से है...। वो पुणे-जयपुर एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे थे। उनकी योजना दिल्ली पहुंचकर वहां से नेपाल भागने की थी।
ये लोग पहले जयपुर पहुंचते और बाद में बस के जरिए राजधानी दिल्ली पहुंचते। इसके बाद नेपाल भागने की फिराक में थे। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर अनिल पंडित ने ही रेहान को इस हमले के लिए तैयार किया था जिसने आगे बाकी लोगों को अपने साथ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुणे-जयपुर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जो सुबह 10:17 बजे कोटा रेलवे स्टेशन पहुंची।
पुलिस की कार्रवाई और पकड़े गए तीनों
एसपी गौतम ने कहा, '...आज सुबह हमें सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने टीम तैयार की थी। हमें पता चला कि मुख्य आरोपी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और कोटा आने वाले हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने 15 मिनट में ही जाल बिछाया और पूरी ट्रेन खंगाल ली। कोटा सिटी पुलिस की इस कार्रवाई के चलते हमने गोलीबारी के जिम्मेदार तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है।'
उन्होंने कहा, 'हम जल्द ही तीनों को पुलिस को सौंप देंगे। इनमें रेहान उर्फ सुक्का हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन बिहार के बेगूसराय से है। ये लोग मुंबई में कई सालों से रह रहे थे और एक नाबालिग है। हमने तीनों को हिरासत में ले लिया है।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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