टाइगर श्रॉफ केस: आर्म्स एक्ट मामले में जमानत पर था हमलावर रेहान, पिता का दावा

दिहाड़ी मजदूर रईसुद्दीन ने कहा, 'वह करीब 10 साल से मेरे साथ नहीं रह रहा है। वह देवड़ू गांव में अपनी मां के साथ रह रहा था। कुछ महीने पहले उसके खिलाफ हथियार से जुड़े एक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी को लेकर राजस्थान से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक के पिता ने बताया कि उनका बेटा शस्त्र अधिनियम के मामले में जमानत पर बाहर था। कोटा की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बिहार के बेगूसराय के रहने वाले ऋतिक उर्फ ​​रोशन और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले रेहान समेत तीन लोगों को पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामान्य डिब्बे से पकड़ा गया। यह ट्रेन सुबह 10:17 बजे कोटा में रुकी थी। रेहान के पिता रईसुद्दीन ने बताया कि उसे पहले शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। रेहान ने 9वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी।

दिहाड़ी मजदूर रईसुद्दीन ने कहा, 'वह करीब 10 साल से मेरे साथ नहीं रह रहा है। वह देवड़ू गांव में अपनी मां के साथ रह रहा था। कुछ महीने पहले उसके खिलाफ हथियार से जुड़े एक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसकी मां ने उसकी जमानत का इंतजाम किया था। उसकी मां एक कारखाने में काम करती है।' रईसुद्दीन ने कुछ महीने पहले दर्ज मामले में अपने बेटे की कथित संलिप्तता के लिए उसके दोस्तों के समूह को जिम्मेदार ठहराया। रेहान की मौसी अफसाना ने बताया कि करीब दो सप्ताह पहले उसने फोन कर कहा था कि वह गुरुग्राम में वेल्डिंग का काम सीख रहा है। रेहान उनके साथ गांव में रह रहा था और उसकी मां कारखाने में काम करती थीं।

बेटा घर से कब गया, पिता को नहीं पता हरियाणा के सोनीपत जिले के बरोदा गांव के एक अन्य आरोपी के पिता नरेश ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा मुंबई कैसे पहुंचा। दिहाड़ी मजदूर नरेश ने कहा, 'उसने मुझे कुछ नहीं बताया।' उन्हें यह भी ठीक से याद नहीं था कि उनका बेटा किस तारीख को घर से निकला था, हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि उसे गए करीब एक महीने से अधिक हो चुका है। तीन बेटियों सहित चार बच्चों के पिता नरेश ने बताया कि उसका बेटा आजीविका कमाने के लिए गोहाना में टाइल लगाने का काम सीख रहा था।