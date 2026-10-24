टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में ऐक्शन; 2 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद, एक और संदिग्ध हिरासत में

मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर कई गोलियां चलाई गई थीं। हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे और वारदात के बाद फरार हो गए। करीब 5-6 राउंड फायरिंग हुई थी। अभिनेता इस हमले में बाल-बाल बच गए।

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से 2 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, हथियार शुक्रवार को बरामद किए गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार कहां से आए और आरोपियों तक इन्हें किसने पहुंचाया था। इस बीच, मामले में एक और संदिग्ध को मध्य प्रदेश के इंदौर से हिरासत में लिया गया है। उस पर गिरफ्तार आरोपियों की मदद करने का संदेह है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इस मामले में पुलिस ने पहले ही तीन प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले फूल सिंह और रेहान आर, जबकि बिहार के बेगूसराय का मूल निवासी और मुंबई में रहने वाला ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन शामिल है। तीनों को राजस्थान के कोटा में ट्रेन से पकड़ा गया था। इसके बाद उन्हें मुंबई लाया गया। फिलहाल तीनों 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने दो मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे। जांच एजेंसी को हमले के पीछे की साजिश, मकसद और हथियारों की सप्लाई से जुड़े लोगों का पता लगाना है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों को भागने में किन लोगों ने मदद की थी।

आरोपियों को ठिकाना बदलने का मिला निर्देश पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फायरिंग के बाद फरार हुए तीनों शूटरों को उनके हैंडलर लगातार मीडिया में आ रही खबरों के जरिए जांच की जानकारी दे रहे थे। बताया गया कि न्यूज चैनलों पर हमले की तस्वीरें और वीडियो दिखाए जाने के बाद आरोपियों को अपना ठिकाना बदलने के निर्देश मिले थे। एक संदिग्ध को फोन पर कहा गया, 'तुम्हारे चेहरे आ गए हैं, निकल जाओ वहां से।' क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि आरोपी इंटरनेट आधारित एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए संपर्क में थे। आरोपियों ने पहले मोटरसाइकिल, फिर ट्रेन और कैब से सफर किया। वे सूरत से बस पकड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन बस टर्मिनल पर देरी होने के कारण दूसरी ट्रेन में सवार हो गए। बाद में मुंबई पुलिस की सूचना पर कोटा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।