टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से हड़कंप, मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सितारों की सुरक्षा, रोहित शेट्टी पर खास ध्यान

शाम करीब 7 बजे जब टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलकर अपनी BMW कार में बैठ कर ग्राउंड से बाहर निकले, तभी मोटरसाइकिल पर आए तीन अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए।

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी और दूसरे सेलेब्रिटीज की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है।

मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क के पास रविवार शाम बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फुटबॉल खेलकर लौट रहे अभिनेता इस हमले में पूरी तरह सुरक्षित और बाल-बाल बच गए हैं, जबकि उनके ड्राइवर फिरदौस के बाएं हाथ में चोट लगी है और पास में मौजूद एक ऑटो ड्राइवर भी घायल हुआ है।

कैसे हुई फायरिंग? शाम करीब 7 बजे जब टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलकर अपनी BMW कार में बैठ कर ग्राउंड से बाहर निकले, तभी मोटरसाइकिल पर आए तीन अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए।

गोली लगने से टाइगर के ड्राइवर फिरदौस और पास में खड़े ऑटो ड्राइवर घायल हो गए। उन्हें तुरंत विले पार्ले के नानावटी और कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

टाइगर के पिता और अभिनेता जैकी श्रॉफ की टीम और उनके साथ खेल रहे साथी कलाकार अभिषेक बजाज ने मीडिया को पुष्टि की कि टाइगर सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है।

बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी; सलमान खान के साथ काम न करने की दी धमकी घटना के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कथित गैंगस्टर अनिल पंडित और हरमन संधू की ओर से एक पोस्ट सामने आई, जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई।

पोस्ट में दावा किया गया कि टाइगर श्रॉफ को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह नहीं माने। गैंग ने चेतावनी देते हुए लिखा कि जो भी बॉलीवुड हस्ती एक्टर सलमान खान के साथ काम करेगी या उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करेगी, अगला नंबर उसका होगा।

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश के लिए 15 स्पेशल टीमों बनाई हैं।

टाइगर के घर पहुंचे डिप्टी CM एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना का कड़ा संज्ञान लिया है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ से फोन पर बात की, इसके बाद उनसे मिलने उनके घर पर भी गई। उन्होंने मीडिया से कहा, "मुंबई में किसी भी गैंग की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस 1990 के दशक की तरह गैंगस्टरों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।"