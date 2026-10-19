लॉरेंस बिश्नोई कैसे करता है शूटरों की भर्ती? टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले से दहशत

लॉरेंस बिश्नोई का गैंग एक बार फिर चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए गैंग में शूटरों की सूची तैयार की जाती है। फिर उन तक हथियार और कारतूस पहुंचाया जाता है…

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले ने बॉलीवुड को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई की पहली धमकी के बाद आठ साल से उसका गिरोह फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों के लिए खौफ और दहशत का सबब बना हुआ है। इस बीच गैंग के तौर तरीके एक बार चर्चा में हैं।

जानकारी के मुताबिक लारेंस बिश्नोई अपने गिरोह शूटर की भर्ती के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक का सहारा लेता है। इसी प्लेटफार्म पर रील्स और वीडियो के जरिए नए लड़कों को आकर्षित किया जाता है और फिर ब्रेनवाश कर गिरोह में भर्ती किया जाता है। अभी इस गिरोह ने 16 साल से लेकर 30 साल के करीब 90 शूटर को भर्ती किया है।

शूटर की हो गई थी कमी क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि गोल्डी बरार, काला जठेड़ी और रोहित गोदारा के अलग हो जाने के बाद लारेंस बिश्नोई के गिरोह में शूटर की कमी हो गई थी। गिरोह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गैंगस्टर के नाम से पेज, ग्रुप और प्रोफाइल बनाता है। फिर इस पर सक्रिय युवाओं पर नजर रख जाती है और कमेंट को देखकर कुछ युवकों की पहचान की जाती है। इन युवाओं से गिरोह के सदस्य सम्पर्क करते हैं। इसके बाद उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी जुटाकर ब्रेनवाश किया जाता है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरोह में भर्ती का पुराना तरीका पुराने शूटरों की सिफारिश है। जेल में बंद किसी साथी से मुलाकात के दौरान भी नए युवकों के नाम की अनुशंसा की जाती है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि किसी वारदात को अंजाम देने के लिए शूटरों की सूची तैयार की जाती है। फिर जरूरी सामान जैसे बाइक, रुपये और पिस्टल आदि की व्यवस्था की जाती है। वारदात करने वालों तक हथियार और कारतूस पहुंचाया जाता है। स्नैपचैट पर हथियार देने वाले और लेने वाले को पहले से तय समय और स्थान की जानकारी दे दी जाती है।

पहले किन पर हुए हमले? अभिनेता सलमान खान को धमकी से शुरू सिलसिले में कई अभिनेताओं, गायकों पर हमले हुए हैं, जबकि सलमान के मददगार माने जाने वाले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हो चुकी है। बॉलीवुड से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की अदावत की शुरुआत 2018 में तब हुई थी, जब लॉरेंस ने जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान खुले तौर पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली थी।