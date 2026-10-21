टाइगर श्रॉफ फायरिंग: पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन, अब तक 10 गिरफ्तार; पूरी लिस्ट

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से तीन शूटर्स को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि बाकियों से धीरे-धीरे पूछताछ की जा रही है।

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस लगातार ऐक्शन में है। तीन मुख्य शूटर्स को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे जाने के बाद इस मामले में पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस पूरे मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले हथियार की तस्करी के आरोप में दो महिलाओं समेत तीन कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें तीन मुख्य शूटर थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की पहचान समीर और जतिन के रूप में हुई है। इन दोनों को मुंबई लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें जतिन के ऊपर आरोप है कि वह हथियार लाने के लिए अन्य आरोपियों (कुणाल और सुमित) के साथ अमृतसर गया था। इसके अलावा दसवें आरोपी के रूप में समीर की पहचान हुई है। इसे जतिन का दोस्त बताया जा रहा है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने इस पूरे मामले में जतिन का साथ दिया है। फिलहाल पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।

बता दें, बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के आरोप में अभी तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। मंगलवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने कथित तौर पर इस घटना में शामिल शूटरों को हथियार मुहैया कराए थे। मुंबई पुलिस की एक टीम ने दिल्ली पुलिस से इन आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया और आगे की जांच के लिए मुंबई रवाना हो गई। इससे पहले गिरफ्तार किए गए लोगों में उत्तर प्रदेश की रहने वाली दो महिलाओं राधा और बबीता का नाम भी सामने आया था। बताया जा रहा है कि कुणाल ने सुमित के साथ मिलकर अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 राउंड गोलियां ली थीं। बाद में, उसने कथित तौर पर राधा को उस हथियार के साथ मुंबई जाने के लिए राजी कर लिया।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग में गिरफ्तार किए गए 10 लोग कौन? बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के आरोप में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें सबसे अहम तीन शूटर हैं।

इनकी पहचान ऋतिक कुमार उर्फ रोशन निवासी बिहार, एक नाबालिग और रेहान निवासी हरियाणा के तौर पर हुई है। पुलिस ने इन्हें कोटा से गिरफ्तार किया था। बाद में मुंबई पुलिस इन्हें महाराष्ट्र लेकर आई। यहां इन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।

कुणाल और सुमित- टाइगर श्रॉफ गोलीकांड में शामिल इन दोनों आरोपियों पर हथियार मुहैया करवाने का आरोप है। इनकी उम्र क्रमशः 21 और 19 साल है। सुमित के बारे में बताया गया है कि वह एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। यह दोनों मिलकर अमृतसर से हथियार लेकर आए थे।

राधा वर्मा और बबीता- राधा और बबीता को पुलिस ने हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राधा की उम्र 29 साल बताई जा रही है। वहीं बबीता 24 साल की है। दोनों ही महिलाएं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं।

अंकित उर्फ राजेश- पुलिस ने इस मामले में 18 वर्षीय अंकित को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह पूरे मामले में शामिल था। इसकी प्लानिंग करने के लिए भी वह 20 दिनों तक मुंबई में रहा था। हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इसकी भूमिका की जांच कर रही है।

जतिन और समीर- जतिन और समीर दोनों हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं। आरोप है कि जतिन भी हथियार लाने के लिए कुणाल और सुमित के साथ अमृतसर गया था। वहीं, दूसरी ओर समीर पर आरोप है कि वह टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वालों का करीबी था। वह मुंबई में आकर तीनों शूटर्स के साथ रुका भी था। फिलहाल पुलिस इसकी भूमिका की भी जांच कर रही है।