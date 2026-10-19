Explainer: लॉरेंस बिश्नोई जेल में कैद, गैंग का विदेशी नेटवर्क कैसे करता है काम; फिर उठा सवाल
पानीपत जिले का रहने वाला 32 वर्षीय अनिल पंडित 2023 में भारत से फरार होकर पहले थाईलैंड, फिर कनाडा और आखिर में अमेरिका पहुंचा था। गैंगस्टर रंदीप मलिक और कनाडा में रहने वाले रविंदर सिंह ढांडा से उसके संबंध हैं।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद फिर चर्चा में है। मुंबई में रविवार को तीन हमलावरों ने अभिनेता की कार पर गोलियां चलाई थीं। इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका में रह रहे अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है। गैंग के एक अन्य संदिग्ध हरमन संधू का नाम भी सामने आया है। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि विदेश में बैठे गैंग के सदस्य भारत में हमले करने वाले लोगों से कैसे संपर्क करते हैं, उन्हें हथियार और पैसे कैसे पहुंचाए जाते हैं और पूरे नेटवर्क को किस तरह चलाया जाता है। इससे पहले गैंग पर सलमान खान, रणवीर सिंह, आमिर खान और फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी को निशाना बनाने की कोशिश के आरोप लग चुके हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में हत्या और महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की अक्टूबर 2024 में हत्या के मामले में भी इस गैंग का नाम सामने आया था।
हरियाणा के पानीपत जिले के रैर कलां गांव का रहने वाला 32 वर्षीय अनिल पंडित 2023 में भारत से फरार होकर पहले थाईलैंड, फिर कनाडा और आखिर में अमेरिका पहुंचा था। गैंगस्टर रंदीप मलिक और कनाडा में रहने वाले रविंदर सिंह ढांडा से उसके संबंध हैं। ढांडा को लॉरेंस बिश्नोई के संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़ा बताया गया है। पंडित कैलिफोर्निया से अपना नेटवर्क चलाता है और गोल्डी बराड़ के संपर्क में भी हो सकता है। इस साल पश्चिमी दिल्ली में गायक गुरु रंधावा से जुड़े एक जिम संचालक पर फायरिंग, पुणे के आभूषण शोरूम पर गोलीबारी और भिवाड़ी व सोनीपत में हुए 2 हमलों के मामलों में भी उसका नाम सामने आया है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस इन घटनाओं की जांच कर रही हैं। जांच में सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल और विदेश में बने आधुनिक हथियारों की आपूर्ति की आशंका भी शामिल है।
हरमन संधू की भूमिका भी खंगाली जा रही
टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच में हरमनवीर सिंह उर्फ हरमन संधू की भूमिका भी खंगाली जा रही है। वह रविंदर ढांडा के नेटवर्क से जुड़ा बताया जाता है और जून 2026 में FBI की वांटेड सूची में शामिल किया गया था। जुलाई में कैलिफोर्निया में एफबीआई ने उसे हिरासत में लिया था। अमेरिका की अदालत ने 23 जून को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उस पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के वितरण की साजिश, उन्हें बांटने के इरादे से रखने और दूसरे देशों में भेजने की साजिश जैसे आरोप लगाए गए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि ऐसे नेटवर्क में शामिल लोग हमले के लिए व्यक्ति या जगह चुनने, स्थानीय शूटरों से संपर्क करने, हथियार जुटाने और बातचीत का इंतजाम करने में भूमिका निभाते हैं।
ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत बड़ी कार्रवाई
अमेरिकी अधिकारियों ने जुलाई में ‘ऑपरेशन हार्ड बॉल’ के तहत बड़ी कार्रवाई की घोषणा की थी। इसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल थीं। तीन संघीय अभियोगों में भारत से जुड़े 37 गैंगस्टरों पर आरोप लगाए गए, जबकि 24 को गिरफ्तार किया गया। ये लोग लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांडा के नेटवर्क से जुड़े बताए गए। बिश्नोई गुजरात की जेल में रहते हुए भी अवैध मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए आवाज पहुंचाने वाले उपकरणों की मदद से अपना आपराधिक नेटवर्क चलाता है।
FBI ने गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा को उसके सीनियर सहयोगियों के रूप में नामजद किया है। इस नेटवर्क पर हत्या, गोलीबारी, फिरौती, अपहरण, नशीले पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। जून 2023 में कनाडा के सरे में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी अमेरिकी अभियोजकों ने बिश्नोई गैंग के संदर्भ में जिक्र किया। एफबीआई ने इस आपराधिक नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोकीन की तस्करी और दूसरे गिरोहों की नशीले पदार्थों की खेप चुराने से भी जोड़ा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें