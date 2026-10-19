पानीपत जिले का रहने वाला 32 वर्षीय अनिल पंडित 2023 में भारत से फरार होकर पहले थाईलैंड, फिर कनाडा और आखिर में अमेरिका पहुंचा था। गैंगस्टर रंदीप मलिक और कनाडा में रहने वाले रविंदर सिंह ढांडा से उसके संबंध हैं।

हरियाणा के पानीपत जिले के रैर कलां गांव का रहने वाला 32 वर्षीय अनिल पंडित 2023 में भारत से फरार होकर पहले थाईलैंड, फिर कनाडा और आखिर में अमेरिका पहुंचा था। गैंगस्टर रंदीप मलिक और कनाडा में रहने वाले रविंदर सिंह ढांडा से उसके संबंध हैं। ढांडा को लॉरेंस बिश्नोई के संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़ा बताया गया है। पंडित कैलिफोर्निया से अपना नेटवर्क चलाता है और गोल्डी बराड़ के संपर्क में भी हो सकता है। इस साल पश्चिमी दिल्ली में गायक गुरु रंधावा से जुड़े एक जिम संचालक पर फायरिंग, पुणे के आभूषण शोरूम पर गोलीबारी और भिवाड़ी व सोनीपत में हुए 2 हमलों के मामलों में भी उसका नाम सामने आया है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस इन घटनाओं की जांच कर रही हैं। जांच में सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल और विदेश में बने आधुनिक हथियारों की आपूर्ति की आशंका भी शामिल है।

हरमन संधू की भूमिका भी खंगाली जा रही टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच में हरमनवीर सिंह उर्फ हरमन संधू की भूमिका भी खंगाली जा रही है। वह रविंदर ढांडा के नेटवर्क से जुड़ा बताया जाता है और जून 2026 में FBI की वांटेड सूची में शामिल किया गया था। जुलाई में कैलिफोर्निया में एफबीआई ने उसे हिरासत में लिया था। अमेरिका की अदालत ने 23 जून को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उस पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के वितरण की साजिश, उन्हें बांटने के इरादे से रखने और दूसरे देशों में भेजने की साजिश जैसे आरोप लगाए गए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि ऐसे नेटवर्क में शामिल लोग हमले के लिए व्यक्ति या जगह चुनने, स्थानीय शूटरों से संपर्क करने, हथियार जुटाने और बातचीत का इंतजाम करने में भूमिका निभाते हैं।

ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत बड़ी कार्रवाई अमेरिकी अधिकारियों ने जुलाई में ‘ऑपरेशन हार्ड बॉल’ के तहत बड़ी कार्रवाई की घोषणा की थी। इसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल थीं। तीन संघीय अभियोगों में भारत से जुड़े 37 गैंगस्टरों पर आरोप लगाए गए, जबकि 24 को गिरफ्तार किया गया। ये लोग लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांडा के नेटवर्क से जुड़े बताए गए। बिश्नोई गुजरात की जेल में रहते हुए भी अवैध मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए आवाज पहुंचाने वाले उपकरणों की मदद से अपना आपराधिक नेटवर्क चलाता है।