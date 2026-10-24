तुरंत वहां से निकलो; टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में हमलावरों को ऐसे मिल रही थी पल-पल की जानकारी
18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में दो हमलावरों ने श्रॉफ की कार पर कई गोलियां चलाई थीं। इस घटना में अभिनेता को मामूली चोटें आईं या वह लगभग सुरक्षित बच गए। इसके बाद कई राज्यों में जांच शुरू की गई और राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
एक्टर टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर की शाम गोलीबारी करने के बाद फरार हुए तीनों हमलावरों को उनके 'हैंडलर' न्यूज चैनलों पर प्रसारित खबरों के आधार पर पुलिस जांच की पल-पल की जानकारी दे रहे थे, जिससे वे अपने भागने के रास्ते बदल पा रहे थे। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यह दावा किया। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को 19 अक्टूबर को कोटा में एक ट्रेन से पकड़ा गया था।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मीडिया संस्थानों द्वारा घटना से जुड़ी खबरें प्रसारित किए जाने के दौरान अज्ञात हैंडलर एन्क्रिप्टेड वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) मैसेजिंग ऐप के जरिए सीधे हमलावरों तक जानकारी पहुंचा रहे थे। मामले की जांच कर रही अपराध शाखा के सूत्रों के मुताबिक, फरार होने के दौरान एक समय जब समाचार चैनलों पर हमले के दृश्य प्रसारित किए गए, तो मुख्य संदिग्धों में से एक को उसके मोबाइल फोन पर तत्काल निर्देश मिला, ''तुम्हारे चेहरे आ गए हैं, वहां से निकल जाओ।''
18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में दो हमलावरों ने श्रॉफ की कार पर कई गोलियां चलाई थीं। इस घटना में अभिनेता को मामूली चोटें आईं या वह लगभग सुरक्षित बच गए। इसके बाद कई राज्यों में जांच शुरू की गई और राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्रॉफ के चालक और एक ब्लॉगर को चोटें आई थीं। मुख्य आरोपियों की पहचान फूल सिंह (18), रेहान रहीसुद्दीन अंसारी (18) और रितिक महतो (22) के रूप में हुई है। राजस्थान में कोटा पुलिस ने अगले दिन उन्हें पकड़ लिया था। वे फिलहाल 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में हैं।
सूत्रों ने बताया कि हमलावरों की मोटरसाइकिल अंधेरी में बरामद होने और उसके बाद उनकी ट्रेन यात्रा से जुड़ी खबरें मीडिया में आने पर कथित तौर पर उनके हैंडलर तुरंत यह जानकारी उन्हें पहुंचा देते थे। सूत्रों ने कहा, ''लगातार मिल रही इस जानकारी के कारण तीनों बार-बार परिवहन के साधन बदल रहे थे। वे मोटरसाइकिल से ट्रेन, फिर कैब तक पहुंचे और इसके बाद सूरत से बस में सवार होने की योजना बना रहे थे।''
देरी की वजह से ट्रेन में हुए सवार
उन्होंने बताया कि सूरत बस टर्मिनल पर हुई देरी के कारण तीनों को आखिरकार दूसरी ट्रेन में सवार होना पड़ा। मुंबई पुलिस से समय पर मिली सूचना के बाद कोटा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अपराध शाखा हथियारों की खरीद की पूरी कड़ी का पता लगाने और हथियारों की आपूर्ति तथा आरोपियों को अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ कर रही है।
गैंगस्टर अनिल पंडित मामले में वॉन्टेड आरोपी
मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर अनिल पंडित को इस मामले में वॉन्टेड आरोपी बनाया है। पंडित ने टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। वह कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा है, जिसके अमेरिका से संचालित होने का संदेह है। पंडित ने 18 अक्टूबर को अभिनेता पर हुए हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली थी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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