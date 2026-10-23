टाइगर श्रॉफ केस: हरियाणा से गिरफ्तार तीन आरोपी 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए
पुलिस ने बताया कि खटक, खत्री और पांचाल ने पहले गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ मिलकर श्रॉफ की हत्या के इरादे से उनपर नजर रखी थी।
एक्टर टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर हरियाणा से गिरफ्तार तीन लोगों को शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांचकर्ताओं ने इलाके का टोह लेने और हथियारों की आपूर्ति में उनकी अहम भूमिका का हवाला दिया। अंकित उर्फ सरपंच राजेश खटक (18), समीर खत्री (19) और जतिन पांचाल को (27) को 21 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया था।
पुलिस ने उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डी एस खेडकर के समक्ष पेश किया और मामले में विस्तृत जांच के लिए उनकी हिरासत का अनुरोध किया। पुलिस के अनुसार, तीनों साजिश के विभिन्न पहलुओं में शामिल थे, जिनमें साजो-सामान की व्यवस्था करना, धन का लेनदेन और हथियारों की खरीद शामिल है। पुलिस ने बताया कि खटक मुख्य हमलावरों के साथ लक्षित व्यक्ति के ठिकानों की ''टोह लेने'' और साजिश रचने में मदद करने के लिए गया था।
पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला कि वह वांछित मुख्य आरोपी अनिल पंडित के सीधे संपर्क में था। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कथित तौर पर जुड़े और अमेरिका में रह रहे 32-वर्षीय अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये 18 अक्टूबर को अभिनेता पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी।
पुलिस ने बताया कि खटक, खत्री और पांचाल ने पहले गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ मिलकर श्रॉफ की हत्या के इरादे से उनपर नजर रखी थी। पुलिस के मुताबिक, वारदात में इस्तेमाल किए गए कारतूस और आग्नेयास्त्र खत्री और पांचाल ने मुहैया कराए थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने फरार होने के लिए एक मोटरसाइकिल मुहैया कराई थी। जांचकर्ताओं ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने संबंधित सबूत नष्ट करने की साजिश रची और आरोपियों के विदेश भागने का इंतजाम करने की योजना भी बनाई।
पुलिस ने कहा कि वारदात में इस्तेमाल किए गए आग्नेयास्त्र बरामद करने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है। पुलिस ने अदालत से कहा कि यह जांच करना आवश्यक है कि मुंबई में घातक हथियार लाने और उनकी तस्करी में किसने आरोपियों की मदद की, इसके लिए किन रास्तों और वाहनों का इस्तेमाल किया गया तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर (परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं में) किसने सहायता दी।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से हरियाणा और अन्य राज्यों के निवासी हैं और अपराध की जांच के सिलसिले में इन राज्यों में जाना भी जरूरी है। पुलिस ने आरोपियों की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि गोलीबारी की घटना संगठित अपराध की प्रकृति की है, इसलिए यह जांच करना आवश्यक है कि क्या गिरफ्तार आरोपियों का किसी अन्य संगठित अपराध गिरोह से कोई संबंध है। अजिंक्य मिरगल और गुरजीत सिंह के माध्यम से आरोपियों का पक्ष रख रहे बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि हथियारों की बरामदगी के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और वारदात को अंजाम देने का उनका कोई मकसद भी नहीं था। उसने कहा कि इन तथ्यों को देखते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर की शाम कम से कम दो लोगों ने श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं और फिर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। अभिनेता इस घटना में बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनके चालक और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था।
मुंबई पुलिस के मुताबिक, कार पर पांच से छह गोलियां चलाई गई थीं। हमलावरों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल अंधेरी में लावारिस मिली थी। मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों के संबंध में भारतीय न्याय संहिता तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस