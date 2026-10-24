टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद शूटरों को कौन कर रहा था अलर्ट? टीवी पर चेहरे आते ही आया मैसेज
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शूटरों को फोन कॉल, मैसेज और टीवी न्यूज के जरिए अपडेट मिल रहे थे। आरोपियों की तस्वीरें टीवी पर आते ही एक शूटर को वहां से निकलने का अलर्ट मिला।
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है। हमले के बाद फरार हुए आरोपियों को लगातार फोन कॉल और मैसेज के जरिए पुलिस की जांच से जुड़ी जानकारियां मिल रही थीं। आरोपियों को टेलीविजन पर प्रसारित हो रही खबरों के आधार पर भी अपडेट दिए जा रहे थे। इससे उन्हें पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मिल रही थी और वे अपनी गतिविधियों में बदलाव कर पा रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब फायरिंग की घटना से जुड़े वीडियो से आरोपियों की तस्वीरें टीवी पर दिखाई जाने लगीं। इसके बाद एक शूटर को मैसेज भेजकर वहां से निकलने के लिए कहा गया।
टीवी पर तस्वीरें दिखते ही मिला मैसेज
इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जब आरोपियों की तस्वीरें टेलीविजन पर प्रसारित होने लगीं, तो उनमें से एक को मैसेज मिला। इसमें कहा गया था, ‘तुम्हारे चेहरे आ गए हैं, निकल जाओ वहां से।’ इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि हमले में शामिल आरोपियों को बाहर से लगातार जानकारी मिल रही थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि हमलावरों को टीवी समाचारों के अपडेट कौन दे रहा था। लेकिन उनको शक है कि एक संदिग्ध, रेहान अंसारी को किसी कम्युनिकेशन ऐप के जरिए निर्देश देने वाले व्यक्ति या तो बिश्नोई गैंग का गुर्गा अनिल पंडित था, या फिर सोनीपत में हाल ही में गिरफ्तार किए गए अंकित खटक और समीर खत्री थे, जिन्होंने कथित तौर पर हमलावरों और पंडित के बीच कड़ी का काम किया।
हालांकि पुलिस सूत्रों ने यह नहीं बताया कि किस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन माना जाता है कि बिश्नोई गैंग 'सिग्नल' या 'जंगी' का इस्तेमाल करता है। जंगी आर्मेनिया में बना एक ऐप है जिसमें रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती।
सीसीटीवी फुटेज में रेहान लगातार फोन पर बात करता हुआ दिखा है। सूत्र ने कहा, "हमें पता था कि यह कोई ऐसा ऐप है जो 'वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल' (VoIP) का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम इसका पता नहीं लगा पाए।" अब जब आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, तो पुलिस को दोनों पक्षों के बीच हुई कुछ बातचीत का पता चल गया है।
हमले में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित, दो लोग घायल
टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग हुई थी। इस हमले में अभिनेता सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर और एक व्लॉगर को चोटें आईं।
मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें फूल सिंह (18), रेहान रहिसुद्दीन अंसारी (18) और ऋतिक महतो (22) शामिल हैं। तीनों को हमले के अगले दिन राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक इस मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अनिल पंडित ने ली थी हमले की जिम्मेदारी
अनिल पंडित नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। वह खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताता है। हालांकि, पुलिस ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे की पुष्टि नहीं की है। जांच एजेंसियां अब भी यह पता लगाने में जुटी हैं कि हमले की साजिश किसने रची और आरोपियों को लगातार जानकारी कौन उपलब्ध करा रहा था।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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