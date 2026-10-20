लॉरेंस गैंग से पुलिस को भी डर? टाइगर श्रॉफ केस के आरोपियों को वापस कोटा ले गए
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में गिरफ्तार तीन आरोपियों को मुंबई ले जा रही पुलिस टीम सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के चलते कोटा लौट आई। टीम को पीछा किए जाने का शक हुआ। आरोपियों को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है।
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को मुंबई ले जा रही पुलिस टीम को सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के चलते वापस कोटा लौटना पड़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, टीम को शक हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी पहले एक थाने में रुके और फिर रात बिताने के लिए कोटा लौट गए।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट होने के बाद टीम दोबारा मुंबई के लिए रवाना होगी। इसके लिए राजस्थान पुलिस की एस्कॉर्ट टीम की मदद भी ली जा सकती है। इन आरोपियों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का शक है।
ट्रेन में पकड़े गए थे तीनों आरोपी
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस को सोमवार सुबह बड़ी सफलता मिली थी। मुंबई पुलिस से मिली सूचना के आधार पर की गई संयुक्त कार्रवाई में तीनों आरोपियों को राजस्थान के कोटा में पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, फायरिंग की घटना के कुछ घंटे बाद ही आरोपी मुंबई से फरार हो गए थे। उनकी योजना पहले दिल्ली और फिर नेपाल जाने की थी। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फूल सिंह (18), ऋतिक महतो (22) और रेहान रहीसुद्दीन (18) के रूप में की है।
कोर्ट से मिली दो दिन की ट्रांजिट रिमांड
कोटा में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने के बाद मुंबई पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए रवाना हुई थी। कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपियों को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया था। मुंबई पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड हासिल की और आरोपियों की मेडिकल जांच भी कराई। स्थानीय अदालत ने मुंबई पुलिस को आरोपियों की दो दिन की हिरासत दी थी।
पीछा किए जाने के शक से बढ़ी सुरक्षा की चिंता
इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मुंबई पुलिस की टीम शाम को आरोपियों को लेकर कोटा से निकली थी। इसी दौरान कुछ लोगों के पीछा करने का संदेह हुआ। इसके बाद टीम एक पुलिस थाने में रुकी और फिर वापस कोटा लौटने का फैसला किया। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस टीम सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट होने के बाद ही मुंबई के लिए दोबारा रवाना होगी। इस दौरान राजस्थान पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।
गैंगस्टर अनिल पंडित की कथित भूमिका की जांच कर रही पुलिस
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में अमेरिका से कथित तौर पर गिरोह चलाने वाला गैंगस्टर अनिल पंडित प्रमुख संदिग्ध के रूप में सामने आया है। पुलिस हरियाणा और दिल्ली में जबरन वसूली तथा लक्षित हमलों के एक दर्जन से अधिक मामलों से जोड़कर उसकी भूमिका की जांच कर रही है।
पुलिस दिल्ली में दर्ज कई मामलों में उसकी कथित संलिप्तता की जांच कर रही है। इनमें एक मशहूर पंजाबी गायक के जिम के बाहर हुई गोलीबारी की घटना भी शामिल है। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि हरियाणा के पानीपत जिले का रहने वाला पंडित अमेरिका से अपना नेटवर्क संचालित करने और भारत में शूटरों के साथ समन्वय करने के संदेह के घेरे में है।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सक्रिय शूटरों की जानकारी भी जुटा रही है और गिरोह के साथ उनके संभावित संबंधों की जांच कर रही है। पुलिस सूत्र ने बताया कि मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए करीब 10 टीम तैनात की गई हैं।
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