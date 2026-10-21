टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में हरियाणा कनेक्शन गहराया, अब अंकित तक पहुंची मुंबई पुलिस
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में हरियाणा के सोनीपत से अंकित की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। पुलिस अनिल पंडित से उसके कथित संपर्क और पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है। इससे पहले भी मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं।
मुंबई के जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले से एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का नाम अंकित है। बताया जा रहा है कि गोहाना के बरौदा क्षेत्र के रहने वाले अंकित का संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित से था। आरोप है कि दोनों के बीच पैसों का लेनदेन भी हुआ था।
इससे पहले भी हरियाणा से गिरफ्तारियों की खबर सामने आई थी। 20 अक्टूबर को सोनीपत से समीर नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया था। उस पर कथित तौर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों का संपर्क अनिल पंडित से कराने का आरोप है। वहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों की कथित सप्लाई से जुड़े मामले में चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें हरियाणा के दो युवक और उत्तर प्रदेश की दो महिलाएं शामिल हैं। इस तरह जांच का दायरा हरियाणा से दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक फैल गया है।
गोहाना के बरौदा से अंकित की गिरफ्तारी का दावा
मिली जानकारी के मुताबिक, अब मुंबई पुलिस ने सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र के बरौदा से अंकित को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसे गोहाना कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया, ताकि मुंबई ले जाकर पूछताछ की जा सके। इस कार्रवाई में गोहाना पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद की।
अंकित पर आरोप है कि वह अनिल पंडित के संपर्क में था और फायरिंग की साजिश से जुड़े लोगों के साथ उसका संपर्क रहा हो सकता है। उसके और अनिल पंडित के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है। पुलिस की जांच में इन संपर्कों की प्रकृति और फायरिंग की घटना में उनकी संभावित भूमिका अहम हो सकती है।
इस मामले में पहले गोहाना क्षेत्र के एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किए जाने की खबर आई थी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्थानीय स्तर पर किन लोगों ने कथित तौर पर आरोपियों की मदद की और घटना की योजना बनाने से लेकर हमले के बाद फरार होने तक किसकी क्या भूमिका रही।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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