टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: तीनों आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में दिल्ली और हरियाणा में भी ऐक्शन लिया गया है। पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वालों को भी गिरफ्तार किया है।
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों आरोपियों से पुलिस 31 अक्तूबर तक पूछताछ करके राज उगलवाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की टीमें भी लगातार इस मामले में ऐक्शन ले रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले से अंकित नामक एक आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई है। उसे लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित का साथी बताया जा रहा है।
बता दें, टाइगर श्रॉफ पर रविवार को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने तीनों शूटर्स को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था। ट्रेन के जरिए रास्ते में कहीं उतरकर नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन राजस्थान पुलिस ने बीच में ही ऐक्शन लेते हुए उन्हें ट्रेन से ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों शूटरों की पहचान रेहान, ऋतिक ऊर्फ रोशन और एक नाबालिग के तौर पर हुई है। वर्तमान में इन तीनों को ही 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में दिल्ली और हरियाणा में ऐक्शन
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में हथियारों की सप्लाई और पूरे सिस्टम पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और मुंबई पुलिस ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले कुणाल और सुमित के अलावा राधा और बबीता नामक दो महिलाओं का नाम भी शामिल है। इन लोगों पर आरोप है कि कुणाल और सुमित पंजाब से पिस्तौल और कारतूस लेकर आए थे। इन्हें इन दोनों महिलाओं के जरिए ट्रेन से मुंबई में छिपे शूटर्स तक पहुंचाया गया था।
बाल-बाल बचे थे टाइगर श्रॉफ
यह पूरा मामला रविवार 18 अक्तूबर की शाम करीब 7.30 के आसपास हुआ था। फुटबॉल मैच में शामिल होकर लौट रहे टाइगर श्रॉफ के ऊपर करीब 5 राउंड फायरिंग हुई थी। इस हमले में टाइगर के ड्राइवर फिरदोश को हाथ में गोली लगी थी, जबकि एक फैन भी घायल हुआ था। दोनों फिलहाल ठीक स्थिति में है। इस घटना के बाद मायानगरी में डर का माहौल फेल गया। टाइगर पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखने वाले अनिल पंडित ने ली। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि जिस तरीके से पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को साफ किया था। ठीक उसी तरह से मुंबई से इस धमकी देने वाले गैंग का भी सफाया कर दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लेकर आया गया। अब इन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें