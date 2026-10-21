टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: तीनों आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में दिल्ली और हरियाणा में भी ऐक्शन लिया गया है। पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वालों को भी गिरफ्तार किया है।

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों आरोपियों से पुलिस 31 अक्तूबर तक पूछताछ करके राज उगलवाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की टीमें भी लगातार इस मामले में ऐक्शन ले रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले से अंकित नामक एक आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई है। उसे लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित का साथी बताया जा रहा है।

बता दें, टाइगर श्रॉफ पर रविवार को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने तीनों शूटर्स को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था। ट्रेन के जरिए रास्ते में कहीं उतरकर नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन राजस्थान पुलिस ने बीच में ही ऐक्शन लेते हुए उन्हें ट्रेन से ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों शूटरों की पहचान रेहान, ऋतिक ऊर्फ रोशन और एक नाबालिग के तौर पर हुई है। वर्तमान में इन तीनों को ही 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में दिल्ली और हरियाणा में ऐक्शन टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में हथियारों की सप्लाई और पूरे सिस्टम पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और मुंबई पुलिस ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले कुणाल और सुमित के अलावा राधा और बबीता नामक दो महिलाओं का नाम भी शामिल है। इन लोगों पर आरोप है कि कुणाल और सुमित पंजाब से पिस्तौल और कारतूस लेकर आए थे। इन्हें इन दोनों महिलाओं के जरिए ट्रेन से मुंबई में छिपे शूटर्स तक पहुंचाया गया था।