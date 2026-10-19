टाइगर श्रॉफ की हत्या की थी कोशिश...! पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज की तीन अज्ञातों के खिलाफ FIR

पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए टाइगर श्रॉफ के घायल ड्राइवर फिरदौस का नानावटी अस्पताल जाकर आधिकारिक बयान दर्ज कर लिया है।

मुंबई पुलिस ने टाइगर श्रॉफ की हत्या की कोशिश के तहत तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

मुंबई के जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में जुहू पुलिस ने तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), धारा 3(5) और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? BNS धारा 109(1) (हत्या की कोशिश): यह धारा किसी व्यक्ति पर जानलेवा नीयत या जानकारी के साथ हमला करने पर लागू होती है, जिससे अगर मौत हो जाती तो वह हत्या की श्रेणी में आता।

BNS धारा 3(5) (समान नीयत से किया गया अपराध): कई व्यक्तियों की तरफ से एक सामान्य इरादे के साथ मिलकर किए गए अपराध के लिए यह धारा जोड़ी गई है, जिसके तहत इसमें शामिल हर हमलावर को समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आर्म्स एक्ट: अवैध हथियारों और गोला-बारूद के इस्तेमाल तथा कब्जे के खिलाफ कठोर प्रावधान लागू किए गए हैं।

ड्राइवर फिरदौस का बयान दर्ज; नानावटी अस्पताल में इलाज जारी पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए टाइगर श्रॉफ के घायल ड्राइवर फिरदौस का नानावटी अस्पताल जाकर आधिकारिक बयान दर्ज कर लिया है।

फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी है और वह नानावटी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। घटना के समय मौके पर मौजूद एक ऑटो ड्राइवर भी घायल हुआ है, जिसका इलाज कूपर अस्पताल में चल रहा है।

18 अक्टूबर शाम करीब 7 बजे जब यह हमला हुआ, तब टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के बाद अपनी कार में बैठ कर ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे, जिसमें वह पूरी तरह सुरक्षित बच गए।

पुलिस ने बनाईं 15 टीमें मुंबई पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस अधिकारियों की कुल 15 अलग-अलग टीमें बनाई हैं।

फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटना स्थल (पुष्पा पार्क, जुहू) और टाइगर की बीएमडब्ल्यू कार का निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं। पूरे इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कथित गैंगस्टर अनिल पंडित का पोस्ट वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया गया कि टाइगर को पहले समझाया गया था, लेकिन बात न मानने पर यह सबक सिखाया गया। पोस्ट में धमकी दी गई है कि जो भी बॉलीवुड हस्ती सलमान खान के साथ काम करेगी या गैंग की बात नहीं मानेगी, उस पर आगे भी हमले जारी रहेंगे।