टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुआ हमला, सीजेपी के अभिजीत दीपके ने सरकार और पुलिस को घेरा
Abhijeet dipke about Tiger Shroff: कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि ऐसा ही होता है, जब सरकार और पुलिस की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं।
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के ऊपर मुंबई में हमला हुआ है। इस हमले में टाइगर के ड्राइवर और एक फैन को गोली लगी है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी सामने आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर ऐक्शन लेने के बजाय असली मुजरिमों और गुंड़ों को पकड़ना चाहिए।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर टाइगर श्रॉफ पर हमले वाली एक खबर को शेयर करते हुए सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, "छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर ऐक्शन लेने की बजाय पुलिस को असली मुजरिमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही होता है, जब सरकार और पुलिस की प्राथमिकताएं पूरी तरह से अलग हो जाती है।"
अभिजीत दीपके पर पुलिस का सख्त ऐक्शन
दीपके यहां पर दिल्ली पुलिस के ऊपर तंज कस रहे थे, जिसने 10 अक्तूबर और 16 अक्तूबर को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन पर कड़ा ऐक्शन लिया था। 10 अक्तूबर को दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिसवालों की तैनाती की गई थी। अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को फ्लाइट से ही हिरासत में ले लिया गया था। वहीं दूसरी और बाकी कॉकरोचों को भी जंतर मंतर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया था। उस दिन पुलिस ने हजारों की संख्या में लोगों को हिरासत में लिया था। बाद में शाम तक उन्हें रिहा कर दिया गया था।
इसके बाद 16 अक्तूबर को एक बार फिर से दीपके ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से हिरासत में ले लिया था।
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के ऊपर रविवार शाम करीब 7.30 पर फायरिंग हुई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अभिनेता जुहू में एक फुटबॉल मैच को खत्म कर अपनी कार से लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो लोगों ने उनके ऊपर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में टाइगर के ड्राइवर और एक फैन को गोली लगी है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।
मुंबई पुलिस ने इस हमले की जांच के लिए ऐक्शन शुरू कर दिया है। करीब 15 टीमों का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने टाइगर और उनके पिता जैकी श्रॉफ दोनों से बात की है। दोनों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी सेलीब्रिटीज की सुरक्षा का ध्यान रखेगी। किसी को डराने धमकाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें