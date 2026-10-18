टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुआ हमला, सीजेपी के अभिजीत दीपके ने सरकार और पुलिस को घेरा

Abhijeet dipke about Tiger Shroff: कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि ऐसा ही होता है, जब सरकार और पुलिस की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं।

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के ऊपर मुंबई में हमला हुआ है। इस हमले में टाइगर के ड्राइवर और एक फैन को गोली लगी है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी सामने आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर ऐक्शन लेने के बजाय असली मुजरिमों और गुंड़ों को पकड़ना चाहिए।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर टाइगर श्रॉफ पर हमले वाली एक खबर को शेयर करते हुए सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, "छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर ऐक्शन लेने की बजाय पुलिस को असली मुजरिमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही होता है, जब सरकार और पुलिस की प्राथमिकताएं पूरी तरह से अलग हो जाती है।"

अभिजीत दीपके पर पुलिस का सख्त ऐक्शन दीपके यहां पर दिल्ली पुलिस के ऊपर तंज कस रहे थे, जिसने 10 अक्तूबर और 16 अक्तूबर को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन पर कड़ा ऐक्शन लिया था। 10 अक्तूबर को दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिसवालों की तैनाती की गई थी। अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को फ्लाइट से ही हिरासत में ले लिया गया था। वहीं दूसरी और बाकी कॉकरोचों को भी जंतर मंतर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया था। उस दिन पुलिस ने हजारों की संख्या में लोगों को हिरासत में लिया था। बाद में शाम तक उन्हें रिहा कर दिया गया था।

इसके बाद 16 अक्तूबर को एक बार फिर से दीपके ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से हिरासत में ले लिया था।

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के ऊपर रविवार शाम करीब 7.30 पर फायरिंग हुई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अभिनेता जुहू में एक फुटबॉल मैच को खत्म कर अपनी कार से लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो लोगों ने उनके ऊपर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में टाइगर के ड्राइवर और एक फैन को गोली लगी है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।