कहां हैं लॉरेंस और अनमोल विश्नोई? टाइगर श्रॉफ पर हमले से फिर चर्चाओं में गैंग

इस वारदात के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि जब गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई दोनों ही देश की हाई-सिक्योरिटी जेलों में बंद हैं, तो सड़कों पर उनके नाम का यह खौफनाक नेटवर्क कैसे काम कर रहा है?

सफेद शर्ट पहने बाइक सवार तीन हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार को घेरकर ताबड़तोड़ 7 राउंड गोलियां दागीं।

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर रविवार 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में हुई अंधाधुंध गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर देश की सबसे बड़ी सुर्खियों में आ गया है। सोशल मीडिया पर अनिल पंडित और हरमन संधू नाम के दो कथित गुर्गों ने बिश्नोई गैंग की ओर से इस जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली है।

इस वारदात के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि जब गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई दोनों ही देश की हाई-सिक्योरिटी जेलों में बंद हैं, तो सड़कों पर उनके नाम का यह खौफनाक नेटवर्क कैसे काम कर रहा है?

कहां बंद हैं लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई? गैंग का सरगना लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती सेंट्रल जेल के हाई-सिक्योरिटी बैरक में बंद है। कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कड़ी निगरानी के बावजूद बाहर मौजूद उसके शूटरों की ओर से गैंग की गतिविधियों को अंजाम देने का दावा लगातार किया जा रहा है।

लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई दिल्ली की प्रसिद्ध तिहाड़ जेल में बंद है। उसे नवंबर 2025 में अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था। अनमोल अक्टूबर 2024 में मुंबई में NCP नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी है। इसके अलावा उस पर आतंकी संगठन 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' (BKI) और भारतीय आपराधिक गिरोहों के बीच गठजोड़ के मामलों में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से कार्रवाई की गई है।

जुहू में क्या हुआ? जमुनाबाई नर्सरी पार्क के पास 7 राउंड फायरिंग घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की है, जब टाइगर श्रॉफ जुहू में 'पुष्पा नारसी पार्क' (जमुनाबाई नर्सरी) से फुटबॉल खेलने के बाद अपनी कार से निकल रहे थे। यह जगह जुहू पुलिस स्टेशन से महज 350 मीटर की दूरी पर है।

सफेद शर्ट पहने बाइक सवार तीन हमलावरों ने टाइगर की कार को घेरकर ताबड़तोड़ 7 राउंड गोलियां दागीं।

हमले में कार का शीशा टूटने से टाइगर श्रॉफ को केवल हल्की खरोंचें आईं और वह बाल-बाल बच गए। हालांकि उनके ड्राइवर फिरदौस के हाथ में गोली लगी है, जबकि पास में खड़ा एक 35 वर्षीय राहगीर उमेश चरण सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों का नानावटी और कूपर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

घटना से जुड़ा एक कथित वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक हमलावर बिल्कुल करीब से दूसरा फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पिस्तौल जाम हो जाती है। इसके बाद हमलावर एसवी रोड और विले पार्ले स्टेशन की ओर भाग निकले।

सलमान खान के साथ काम करने वालों का अगला नंबर: बिश्नोई गैंग की धमकी फायरिंग के बाद सोशल मीडिया और मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से शेयर किए गए एक ऑडियो मैसेज में कथित गैंगस्टर अनिल पंडित ने दावा किया, "हमने टाइगर को पहले भी फोन करके समझाया था, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए आज हमने उसे ठीक से समझा दिया है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी इंसान हमारी बात नहीं सुनेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसका होगा। वेट एंड वॉच।"

अनिल पंडित ने ऑडियो में यह भी मांग रखी कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई और पूरे बिश्नोई समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, वरना नतीजा और गंभीर होगा।