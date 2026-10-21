हरियाणा के सोनीपत के देवडू गांव रहने वाली रेहान की मां शमशीदा ने हिन्दुस्तान को बताया कि, मैं करीब 10 साल से पति रईसुद्दीन अंसारी से अलग होकर बेटे रेहान के साथ मायके में रह रही हूं। उन्होंने बताया कि, रेहान ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। रेहान ने पढ़ाई छोड़ दी तो, मैं अपने मायके देवडू गांव आकर रहने लगी

'जैकी श्रॉफ के बेटे पर जो गोली चला है, उसमें मेरा बेटा भी शामिल है पर उसे फंसाया गया है। पहले उसे किडनैप किया गया फिर धमकाकर उससे ये काम करवाया गया। मैं बस इतना चाहती हूं कि...', हिन्दुस्तान से बातें करते हुए ये सारी जानकारी शमशीदा ने दी। शमशीदा, रेहान की मां हैं और उनका बेटा, दो दिन पहले बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले आरोपियों में शामिल है। शमशीदा अपने बेटे के साथ हरियाणा के सोनीपत में रहती हैं। वहीं टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के तार अब सोनीपत से जुड़ गए हैं। इस केस में शूटर के तौर पर पकड़े गए रेहान की लॉरेंस गैंग में शामिल होने की बात भी सामने आई है।

रेहान की मां का बड़ा खुलासा हरियाणा के सोनीपत के देवडू गांव रहने वाली रेहान की मां शमशीदा ने हिन्दुस्तान को बताया कि, 'मैं करीब 10 साल से पति रईसुद्दीन अंसारी से अलग होकर बेटे रेहान के साथ मायके में रह रही हूं। उन्होंने बताया कि, रेहान ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। रेहान ने पढ़ाई छोड़ दी तो, मैं अपने मायके देवडू गांव आकर रहने लगी।' ये पूछने पर कि रेहान से आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी, इसपर उन्होंने कहा कि, करीब 20 से 22 दिन पहले रेहान से बात हुई थी। घर पर कुछ लोग आए थे और उसे वेल्डिंग का काम करने के बोल कर घर से लेकर गए थे। उन्होंने कहा था कि, बेटे को वेल्डिंग का काम सीखाएंगे और साल का दो लाख रुपए भी देंगे।

रेहान को घर ले गए थे ये लोग रेहान को घर से कौन लोग लेकर गए? इस सावाल पर रेहान की मां ने बताया कि, बेटे से कुछ लोग मिलने आए थे, पर उन्हें मैं नहीं जानती। वो मुंबई कैसे पहुंचा, मुझे ये भी नहीं पता। मेरे बेटे की उम्र मात्र 19 साल की है और वो तो मुंबई का रास्ता भी नहीं जानता पता नहीं कैसे इतनी दूर पहुंच गया। जो लोग उससे काम देने आए थे शायद उन्होंने ही मेरे बेटे को अगवा कर लिया था। 20 दिन से मेरी उससे बात भी नहीं हो पाई थी। अब खबर आई की उसने मुंबई में गोली चलाया है।

पहले भी दर्ज था केस ये पूछने पर कि, रेहान पर पहले भी पुलिस में कोई मामला दर्ज था? इस सवाल पर शमशीदा ने कहा कि, अगस्त 2026 में रेहान के कुछ दोस्त हथियारों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। रेहान ने भी उनके साथ फोटो खिंचवा ली और उससे कही डाल दिया। इसके बाद रेहान के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और 14 दिन वो जेल में रहा।' पुलिस ने रेहान पर अवैध हथियार रखने के मामले में केस दर्ज किया था।

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग और आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद शमशीदा के पास मुंबई क्राइम ब्रांच से भी कॉल आई। इस फोन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, रेहान की गिरफ्तारी की जानकारी हमें दी गई है, पर अभी हमें मुंबई नहीं बुलाया गया है। मैंने तो मुंबई देखा भी नहीं कभी और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि वहां जा संकू।

कैडनैंपिग की कहानी हिन्दुस्तान से बात करते हुए शमशादी लगातार इस बात को दोहराती रही कि, उनके बेटे को फंसाया गया है। पहले उसका किडनैप किया गया, फिर उसपर फोन छीन लिया गया ताकि अपने घर वालों से वो बात ना कर पाए। इसके बाद रेहान पर धमकाकरउससे ये काम कराया गया है। शमशीदा ने ये भी आशंका जताई कि, रेहान को नशीला पदार्थ देकर अपने साथ ले गया होगा। पहले भी उसे फंसाने की कोशिश की गई थी और उसके बैग में बंदूक रख दी गई थी। तब सीआईडी ने उसे हिरासत में लिया था।