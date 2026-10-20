टाइगर श्रॉफ मामले में बड़ा एक्शन, अनिल पंडित से शूटरों की साठगांठ कराने वाला गिरफ्तार

हमले के बाद अनिल पंडित की ऑडियो क्लिप सामने आई थी। इसमें उसने टाइगर श्रॉफ पर अटैक कराने की जिम्मेदारी लेते हुए सलमान खान को धमकी दी थी।

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हाल ही में हुए हमले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब इसी कड़ी में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि इसी शख्स ने बिश्नोई गैंग के गुर्गे और हमले की जिम्मेदारी लेने वाले अनिल पंडित के साथ शूटरों का संपर्क कराया था।

शख्स की पहचान समीर के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि इसने ही शूटरों की बातचीत अनिल पंडित से कराई थी। बता दें कि इस मामले में गैंगस्टर अनिल पंडित मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आया है। उसने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया था। अब अनिल पंडित से जुड़े शख्स की गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है।

अब तक 6 आरोपी गिरफ्त में समीर से पहले इस हाई-प्रोफाइल केस में 5 और लोगों को पकड़ा गया है। बीते सोमवार को पुलिस ने मुंबई में घटना को अंजाम देने वाले तीनों मुख्य शूटरों फूल सिंह, रेहान और ऋतिक कुमार को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था। तीनों को सोमवार को कोटा रेलवे स्टेशन पर 15 मिनट तक चलाये गए अभियान के बाद एक ट्रेन से पकड़ लिया गया। माना जा रहा है कि तीनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। इसके अलावा दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है।

35 हजार रुपये का लालच जांच में खुलासा हुआ है कि बिश्नोई गैंग किस तरह युवाओं को अपने जाल में फंसाता था। रिपोर्ट्स के शूटर रेहान को महज 35,000 रुपये और विदेश में सेटल कराने के झूठे वादे के साथ इस साजिश में शामिल किया गया था। उस पर पहले से ही आर्म्स एक्ट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। यह खुलासा भी हुआ है कि रेहान और फूल सिंह ने इससे पहले अमृतसर के एक कारोबारी पर भी गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन तब पिस्तौल में खराबी आ जाने के कारण वे नाकाम रहे थे। ये दोनों करीब एक महीने से मुंबई में रह रहे थे। यहां उनकी मुलाकात ऋतिक से कराई गई। ऋतिक को मुंबई के रास्तों की अच्छी समझ थी और उसे भी अच्छी नौकरी और विदेश भेजने का लालच दिया गया था।