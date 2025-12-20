पीएम मोदी की बंगाल रैली में शामिल होने जा रहे 3 लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, तीन घायल

संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा, ‘मुझे पता चला है कि रैली में शामिल होने के लिये जाते समय कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।’

पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के ताहिरपुर में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी। इसमें शामिल होने के लिए जा रहे तीन लोगों की घने कोहरे के बीच ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना पूर्वी रेलवे के सियालदह-कृष्णानगर खंड के अंतर्गत ताहिरपुर और बादकुल्ला रेलवे स्टेशन के बीच हुई। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण मोदी का हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में नहीं उतर सका। उन्होंने कोलकाता हवाई अड्डे से अपने डिजिटल संबोधन में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत पर शोक व्यक्त किया।

पीएम मोदी ने कहा, ‘मुझे पता चला है कि रैली में शामिल होने के लिये जाते समय कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।’ पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह उस समय हुई, जब बस से यात्रा कर रहे इन लोगों ने वाहन को रोक दिया और शौच के लिए रेलवे पटरियों की ओर चले गए। उन्होंने कहा, ‘तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।’

मृतकों की हुई पहचान अधिकारी ने कहा कि मामूली रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि सुबह घने कोहरे के कारण वे सामने से आ रही ट्रेन को नहीं देख पाए होंगे। मृतकों की पहचान रामप्रसाद घोष (74), शक्तिपद सूत्रधार (55) और गोपीनाथ दास (38) के रूप में हुई है। इसी बीच, नदिया जिले के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने घटना को नजरअंदाज करते हुए रैली जारी रखी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'एक भयानक त्रासदी को नरेंद्र मोदी के अहंकार की भेंट चढ़ाकर दबा दिया गया। भाजपा समर्थकों को आज राणाघाट में प्रधानमंत्री की रैली के लिए दूर मुर्शिदाबाद से लाया गया।'