क्या है मक्का समझौता, 3 मुस्लिम देशों ने मिला लिए हाथ; भारत को करनी चाहिए चिंता?

पाकिस्तान की इस पहल के पीछे दूसरा बड़ा कारण किसी एक देश पर अपनी अत्यधिक सैन्य निर्भरता को कम करना है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की सैन्य आपूर्ति रोक दी थी।

India-Pakistan: बीते 7 अगस्त को तीन मुस्लिम देशों सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (Mecca Joint Defense Agreement) हुआ। नाटो (NATO) की तर्ज पर तैयार इस समझौते की मुख्य शर्त यह है कि इनमें से किसी भी एक देश पर हुआ हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में इस गठबंधन का और विस्तार हो सकता है। यह समझौता सीधे तौर पर तो भारत के खिलाफ केंद्रित नहीं है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाता है।

मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष से पहले तक पाकिस्तान की सैन्य क्षमता सीमित युद्ध क्षेत्रों में भारत को हावी न होने देने और किसी बड़े युद्ध को रोकने के लिए अपने परमाणु हथियारों के डर पर टिकी थी। लेकिन मई 2025 के संघर्ष ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया। इस संघर्ष ने साबित कर दिया कि परमाणु हथियार होने के बावजूद दोनों देशों के बीच लंबा पारंपरिक युद्ध हो सकता है।

युद्धों का बोझ उठाना पाकिक्सान के बस की बात नहीं बार-बार के सैन्य संकटों और लंबे खींचते युद्धों का आर्थिक बोझ उठाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसलिए, पाकिस्तान ने महसूस किया कि केवल युद्ध लड़ने की क्षमता बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि भारत के सामने ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जिससे किसी भी संभावित संघर्ष की कीमत इतनी बढ़ जाए कि भारत एकतरफा सैन्य कार्रवाई का जोखिम न ले सके। मक्का समझौता पाकिस्तान के इसी उद्देश्य को पूरा करता है।

पाकिस्तान की इस पहल के पीछे दूसरा बड़ा कारण किसी एक देश पर अपनी अत्यधिक सैन्य निर्भरता को कम करना है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की सैन्य आपूर्ति रोक दी थी। वर्तमान में पाकिस्तान के लगभग 80 प्रतिशत सैन्य हथियार चीन निर्मित हैं। किसी एक शक्ति पर इतनी बड़ी निर्भरता पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है।

तुर्की और सऊदी अरब के साथ जुड़ने से पाकिस्तान को वैकल्पिक हथियार आपूर्तिकर्ता मिलेंगे। सऊदी अरब से पाकिस्तान को विशाल वित्तीय संसाधन और पूंजी निवेश का लाभ मिल सकता है। वहीं, तुर्की में आधुनिक और उन्नत रक्षा उद्योग हैं।

मिडिल ईस्ट में भारत का बढ़ता प्रभाव बीते दशक में भारत ने खाड़ी देशों के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को काफी मजबूत किया है। भारत के बढ़ते आर्थिक कद के कारण खाड़ी देशों के साथ उसके संबंध पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं से आगे निकल चुके हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत का मुकाबला न कर पाने के कारण पाकिस्तान ने अपने सबसे मजबूत पक्ष सैन्य और रक्षा सहयोग का सहारा लिया है। सऊदी और तुर्की को अपनी सैन्य क्षमताएं देकर पाकिस्तान न केवल खाड़ी क्षेत्र में अपनी घटती प्रासंगिकता को बचाना चाहता है, बल्कि इसके जरिए कूटनीतिक प्रभाव भी हासिल करना चाहता है। इसके साथ ही, पाकिस्तान ईरान के साथ भी अपने संबंध संतुलित रख रहा है। ईरान के साथ संबंध बनाए रखकर पाकिस्तान पश्चिम एशिया में भारत के प्रभाव को संतुलित करने की कूटनीतिक चाल चल रहा है।