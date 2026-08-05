Lok Sabha MP: यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसदों का भाजपा में जाने से इनकार, NDA के साथ भी नहीं

Lok Sabha MP: तृणमूल कांग्रेस से अलग होने के बाद नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए सांसदों में 3 MP एक बार फिर NDA की मंगल मिलन बैठक से दूर रहे। अब उन्होंने खुलकर इस मीटिंग से दूर रहने की वजह भी बता दी है।

यूसुफ पठान समेत तीन लोकसभा सांसद एक बार फिर NDA की बैठक में शामिल नहीं हुए। (PTI Photo/Arun Sharma)

Lok Sabha MP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने मंगलवार को सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की साप्ताहिक बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए एनसीपीआई के 20 सांसदों में से तीन सांसद बैठक में शामिल नहीं हुए, जिससे गठबंधन के साथ उनके जुड़ाव को लेकर मतभेद के संकेत मिल रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से खलीलुर रहमान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहेर खान और बहरामपुर से यूसुफ पठान इससे पहले 21 जुलाई को हुई राजग संसदीय दल की पहली 'मंगल मिलन' बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे।

क्या वजह बताई खान ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'हम राजग के साथ नहीं हैं और न ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज भी राजग की बैठक थी, लेकिन हम तीनों उसमें नहीं गए। हालांकि, मुख्यमंत्री (शुभेंदु अधिकारी) की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे क्योंकि वह मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़ी है। मुसलमानों के खिलाफ किसी भी कदम का हम समर्थन नहीं करेंगे।' इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मंगलवार को संसद भवन पहुंचे।

सूत्रों ने बताया कि मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन तीन सांसदों ने 'अपने मतदाताओं के एक वर्ग द्वारा भाजपा के साथ उनकी कथित निकटता पर सवाल उठाए जाने के बाद राजग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया।'

अब तक नहीं मिली NCPI को मान्यता इन तीन सांसदों की अनुपस्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा में 20 सदस्यीय एनसीपीआई समूह को मान्यता देने का मामला अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष लंबित है।

दल-बदल रोधी कानून के तहत इस अलग हुए समूह को तभी संरक्षण मिल सकता है, जब उसके पास तृणमूल कांग्रेस के मूल 28 लोकसभा सांसदों में से कम से कम दो-तिहाई सांसदों का समर्थन हो।

एनसीपीआई के सदन के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय भी मंगलवार को पहली बार राजग संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। बंद्योपाध्याय ने कहा, 'मैं देश के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हूं। एनसीपीआई में सभी एकजुट हैं। यह अच्छा अनुभव है।' उन्होंने असंतुष्ट सांसदों के बीच मतभेद की अटकलों को भी खारिज किया।

साथ बैठे पीएम मोदी और नितिन नवीन संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे नजर आए। यह बैठक ऐसे समय हुई, जब एक दिन पहले बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार को चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि नवीन ने पार्टी अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद सीट छोड़ दी थी।

बैठक में क्या हुआ भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में एक खेल नीति अपनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत को अब ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल जैसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में स्वर्ण समेत कई पदक मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार देने के तरीकों पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया गया और बताया गया कि युवाओं के लिए रोजगार के मौके दिन-ब-दिन बढ़े हैं।

तिवारी ने कहा, 'हमें मंगल मिलन में बताया गया कि 2004 से 2014 के बीच, जब संप्रग सत्ता में था, सिर्फ 2.89 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली, जबकि 2014 से 2026 के बीच कुल 17.1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला।' उन्होंने कहा कि राजग संसदीय दल की बैठक में सरकार की अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया।