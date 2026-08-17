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जंगल में तीन हत्याओं के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में नई रार, विजय थलपति ने बताया नरसंहार

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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कर्नाटक के कावेरी अभयारण्य में हुईं तीन हत्याओं पर तमिलनाडु और कर्नाटक में तनाव पैदा हो गया है। थलपति विजय ने इसे नरसंहार बताया है। वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि ये लोग शिकार करने जंगल में घुसे थे। 

Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay
कावेरी अभयारण्य में हुई तीन हत्याओं पर सियासत गरमाई

कावेरी के जल को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय ने कर्नाटक से बात करने की कोशिश की जो कि सफल नहीं हुई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहीं एक अन्य तमिलनाडु के तीन लोगों की हत्या को लेकर फिर से दोनों राज्यों में तनातनी बढ़ गई है। कर्नाटक के कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में संदिग्ध शिकारियों पर गोली चला दी गई। मारे गए लोगों के परिवारों का कहना है कि वे किसान थे और अपने जानवरों की तलाश में जंगल में गए थे। वहीं वनकर्मियों ने उन्हें गोली मार दी।

इस मामले में मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने इसे नरसंहार कहा है। इसको लेकर हनूर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। सीएम विजय ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त की सुबह कावेरी अभयारण्य में हनूर तालुक में शाग्या के आसपास गोलीबारी हुई। वन विभाग के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी को कुछ शइकारी जंगल में घुस आए हैं। इसके बाद वन अधिकारियों की एक टीम निगरानी करने लगी। उन्होंने देखा कि जंगल में टॉर्च जल रही हैं। सुबह के 5 बजे कुछ लोग मिल गए। वन विभाग ने बताया कि उनके पास बंदूकें भी थीं और शिकार किए हुए जानवर भी थे। वन विभाग ने दावा किया कि बाद में बंदूकें और मरे हुए जानवर बरामद किए गए।

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कर्नाटक के वन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि चार लोगों के पास अवैध बंदूकें थीं और इसके बाद वन विभाग की टीम से उनकी मुठभेड़ हहो गई। वन विभाग कर्मियों का कहना है कि आत्मरक्षा में उन लोगों ने फायरिंग की थी। रेड्डी ने कहा कि जांच के बाद सारा सच सामने आ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में तीन लोग मारे गए, वहीं एक शख्स भाग निकला। एक वन कर्मी के भी घायल होने की खबर है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने इसे एनकाउंटर नहीं कहा है। उनका कहना था कि यह अवैध शिकार के खिलाफ चलाया गयाऑपरेशन था।

कौन थे मारे गए तीन लोग

मारे गए लोगों की पहचान 50 साल के एंटनी स्वामी, 42 साल के जॉन रोज पीटर और 33 साल के कुमार उर्फ सावरियप्पन के तौर पर हुई है। वे सभी अभयारण्य के पास ही एक गांव के रहने वाले ते। तमिलनाडु की सरकार ने उन्हें किसान बताया है। वहीं कर्नाटक उन्हें शिकारी बता रही है। मृतकों के परिवारों ने कर्नाटक सरकार के दावे को खारिज किया है। एक मृतक की पत्नी ने कहा कि वह अपने मक्के के खेत में सो रहे थे। उन्हें खेत से ही उठा लिया गया और गोली मार दी गई।

बचे हुए शख्स ने क्या बताया

जंगल से बचकर भाग निकलने वाले महिमा दास ने कहा कि वे लोग अपने जानवरों को ढूंढने जंगल में गए थे। जब वन कर्मियों ने घेर लिया तो वह किसी तरह भाग निकले। मोबाइल सिग्नल मिलने तक वह भागते रहे और फिर गांव के एक शख्स को फोन मिलाया जिसने उनकी मदद की।

कर्नाटके के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कई लोगों से पूछताछ की गई है। इसके अलावा बरामद की गईं बंदूकें भी मौजूद हैं। जांच के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। वहीं एक मृतक की पत्नी ने हनूर पुलिस थाने में हत्या की शिकायत दर्ज करवाई है। एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिखा गया है।

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विजय थलपति ने बताया नरसंहार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने इसे नरसंहार बताया है। उन्होंने कहा कि मारे गए लोग तमिल किसान थे। यह बहुत ही दुखद घटना है और मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा, कर्नाटक वन विभाग की तरफ से दी गई सफाई पर्याप्त नहीं है। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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