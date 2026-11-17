'आप CJI के लायक नहीं', कहने वाले वकील के खिलाफ 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
वकील द्वारा सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणी के मामले में तीन जजों की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जॉयमाला बागची और वी मोहन शामिल होंगे। यह सुनवाई कल यानी बुधवार को होगी।
वकील द्वारा सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणी के मामले में तीन जजों की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जॉयमाला बागची और वी मोहन शामिल होंगे। यह सुनवाई कल यानी बुधवार को होगी। ओपन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई पर टिप्पणी करने वाले वकील, प्रवीण सिंघल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल की है।
यह मामला 16 नवंबर की उस घटना से जुड़ा है, जब प्रवीण सिंघल ने कथित तौर पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए पीठ के समक्ष अपनी बात रखी थी। उन्होंने न्यायालय को बताया था कि दो नवंबर को सीजेआई कार्यालय में दस्तावेज जमा कराए गए थे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला।
अदालत में क्या हुआ
घटनाक्रम के अनुसार, जब सीजेआई ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, तो एडवोकेट कथित तौर पर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने सीजेआई की सत्यनिष्ठा और पद पर बने रहने की उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं। इसके बाद कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और सुरक्षाकर्मियों ने वकील सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर कर दिया।
एससीबीए के पदाधिकारियों ने मंगलवार को इस मुद्दे का उल्लेख किए जाने पर बेंच को बताया कि उनके पास ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जिनमें कथित तौर पर प्रवीण सिंघल को पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है। एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने सिंघल के खिलाफ प्रस्तावित अवमानना कार्यवाही की सुनवाई पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित अवमानना मामले के साथ करने की अनुमति भी मांगी।
वागले और राउत के खिलाफ भी सुनवाई
यह मामला सीजेआई और न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के लिए 16 अक्टूबर को वागले और राउत को अवमानना के नोटिस जारी किए थे। ये टिप्पणियां उस समय की गई थीं, जब सीजेआई सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर उनसे मुलाकात करना चाहता था।
दलीलों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि इस नए मामले को बुधवार, 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।