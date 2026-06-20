3 दोस्तों ने कपड़े धोकर कमाए लाखों, 2 साल में 2 लाख से अधिक कपड़े धो डाले
महज छह महीनों के भीतर, वाशोड्री 2 आउटलेट से बढ़कर 30 से अधिक आउटलेट्स तक पहुंच गया। वर्तमान में कंपनी के अलग-अलग शहरों में 50 से अधिक स्टोर्स संचालित हो रहे हैं।
तीन दोस्तों की एक टीम ने दो साल में 2 लाख से अधिक कपड़े धो दिए हैं और लाखों की कमाई कर ली है। हम बात कर रहे हैं वाशोड्री की, जिसने जुलाई 2024 में सिर्फ एक कलेक्शन पॉइंट से इसकी शुरुआत की थी। इस धंधे को इन्होंने एक उद्योग के रूप में बदल दिया। वाशोड्री की स्थापना दिपेश पोनिया, दीपक वर्मा और सौरभ वर्मा ने मिलकर की थी। इस स्टार्टअप की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन मजबूत विचार के साथ हुई थी। तीनों के पास सेल्स, कस्टमर एक्विजिशन, तकनीकी संचालन, मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी का बेहतरीन औअनुभव था, जिसने कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद की।
शुरुआती महीनों में कंपनी ने अंधाधुंध विस्तार करने के बजाय अपनी नींव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। पहले छह महीनों के भीतर ही कंपनी के बेहतरीन काम की बदौलत बार-बार आने वाले ग्राहकों और माउथ पब्लिसिटी ने इस बिजनेस मॉडल को सही साबित कर दिया।
क्या था टर्निंग पॉइंट
साल 2025 की शुरुआत में वाशोड्री ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया, जब कंपनी ने अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च किया और अपना दूसरा आउटलेट खोला। इस कदम से कंपनी को कपड़ों की गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी और परिचालन की निरंतरता पर बेहतर नियंत्रण मिला। इसके बाद कंपनी ने एक फ्रैंचाइजी मॉडल पेश किया, जो गेम-चेंजर साबित हुआ।
महज छह महीनों के भीतर, वाशोड्री 2 आउटलेट से बढ़कर 30 से अधिक आउटलेट्स तक पहुंच गया। वर्तमान में कंपनी के अलग-अलग शहरों में 50 से अधिक स्टोर्स संचालित हो रहे हैं।
1000 कर्मचारियों और 300 स्टोर्स का टारगेट
शोड्री में आज 150 से अधिक पेशेवर कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब कंपनी अपने आक्रामक विस्तार की तैयारी कर रही है। वाशोड्री का लक्ष्य साल 2026 के अंत तक अपने नेटवर्क को 300 से अधिक मुनाफे वाले स्टोर्स तक ले जाना और लगभग 1,000 लोगों को रोजगार देना है। इसके साथ ही कंपनी पर्यावरण के अनुकूल तौर-तरीकों और सेवा की गुणवत्ता पर अपना ध्यान बनाए रखेगी।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें