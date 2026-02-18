गेमिंग में हार गया तो कर लिया स्पा मालिक का अपहरण, मांगी 2 लाख की फिरौती; तीन गिरफ्तार
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक स्पा मालिक का अपहरण करने और दो लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला 15 फरवरी को उस वक्त सामने आया जब बेगुर के अक्षयनगर स्थित एक स्पा के मैनेजर ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक स्पा मालिक का अपहरण करने और दो लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला 15 फरवरी को उस वक्त सामने आया जब बेगुर के अक्षयनगर स्थित एक स्पा के मैनेजर ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ित को इसलिए निशाना बनाया ताकि वे उस पैसे को वापस पा सकें जो उनमें से एक ने कथित तौर पर अपार्टमेंट के फंड से गबन किया था और बाद में ऑनलाइन गेमिंग में हार गया था। प्रबंधक ने अपनी शिकायत में बताया कि स्पा बंद करने के बाद वह और मालिक दोपहिया वाहन से घर जा रहे थे। बेट्टादासनपुरा के पास एरेना स्पोर्ट्स रोड पर एक कार ने उन्हें रोक लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और घातक हथियारों से प्रबंधक पर हमला किया, जिसके बाद उन्होंने स्पा मालिक को जबरन अपनी कार में अगवा कर लिया। बाद में उन्होंने मैनेजर को फोन किया और फिरौती के तौर पर दो लाख रुपये की मांग की, साथ ही धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वे पीड़ित को जान से मार देंगे। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ऐक्शन में आई और कार्रवाई शुरू की।
पुलिस ने 17 फरवरी की शाम को पता लगा लगा लिया कि आरोपी एस बिंगीपुरा रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास सुनसान इलाके में हैं। इसके बाद पुलिस टीम बनाकर मौके पर पहुंची और स्पा मालिक को सकुशल बचा लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि आरोपियों में से एक गोट्टीगेरे के एक अपार्टमेंट में काम करता था और उसने अपार्टमेंट के कोष का गबन किया था, जिसे उसने बाद में 'ऑनलाइन गेमिंग' में गंवा दिया।
पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फिरौती मांगने के लिए स्पा मालिक का अपहरण करने की योजना बनाई। पुलिस ने उनके पास से अपराध में इस्तेमाल की गई कार, घातक हथियार, तीन मोबाइल फोन और 9700 रुपये नकद जब्त किए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को 18 फरवरी को अदालत में पेश किया गया और जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
