'हड्डियां तोड़ देंगे', थलापति विजय को धमकी देने वाले DMK विधायक गिरफ्तार
डीएमके विधायक मार्केंडेयन ने एक सभा के दौरान सीएम विजय को धमकी दी थी। इसके बाद एक टीवीके कार्यकर्ता की शिकायत पर मार्कंडेयन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
तमिलनाड में प्रमुख विपक्षी दल DMK विधायक मार्कंडेयन को एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री और टीवीके संस्थापक सी. जोसेफ विजय के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी करने के आरोप में सोमवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को हड्डी तोड़ने की धमकी दी थी। मार्कंडेयन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दक्षिणी तूतुकुडी जिले के विलातीकुलम निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं।
यह विवाद तूतुकुडी जिले के कोविलपट्टी में द्रमुक की ओर से आयोजित एक आभार सभा में उनके दिये भाषण से उपजा है। इस कार्यक्रम में श्री मार्कंडेयन ने कथित तौर पर ऐसी टिप्पणियां कीं, जिन्हें मुख्यमंत्री के प्रति धमकी भरा माना गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गयीं और इससे उनकी व्यापक आलोचना शुरू हो गयीं।
पार्टी कार्यकर्तों को संबोधित करते वक्त भड़काऊ भाषण
पुलिस सूत्रों के अनुसार, "सार्वजनिक मंच पर की गई आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणियों के संबंध में शिकायत मिली थी। इस आधार पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है।" रिपोर्ट के मुताबिक, मार्कंडेयन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया था, जिससे राजनीतिक हलकों और आम जनता में तीखी प्रतिक्रियाएं हुईं। कई समूहों ने इस टिप्पणी की निंदा की और तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की।
भड़के मार्कंडेयन के समर्थक
एक विरोधी राजनीतिक संगठन के सदस्यों के जिला पुलिस अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया और विधायक को दिन के शुरुआती घंटों में विलातीकुलम में उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा, "उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है और अदालत में पेश किया जाएगा।" इस गिरफ्तारी से मार्कंडेयन के समर्थकों में विरोध भड़क गया, जो उनके आवास के पास एकत्र हो गये और पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए नारेबाजी की। तनाव उस समय थोड़ी देर के लिए बढ़ गया, जब कुछ समर्थकों ने उस पुलिस वाहन को रोकने की कोशिश की जिसमें विधायक को ले जाया जा रहा था।
सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और व्यवस्था बहाल करने के लिए भीड़ को तितर-बितर कर दिया। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, हालांकि कुछ समय तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। इस बीच, तूतुकुडी से द्रमुक की लोकसभा सांसद ने मार्कंडेयन की गिरफ्तारी की निंदा की और सत्तारूढ़ व्यवस्था पर आलोचना को न पचा पाने का आरोप लगाया।
सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि टीवीके सरकार का यह कदम, जिसने विलातीकुलम के विधायक को क्रूर तरीके से गिरफ्तार किया है, घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा, "आलोचना का सामना करने में असमर्थ टीवीके शासन, जो द्रमुक सदस्यों को दबाने के लिए उनके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, उसे लोकतांत्रिक तरीकों से उचित सबक सिखाया जायेगा।" इसके साथ ही उन्होंने उनकी तुरंत रिहाई की मांग की।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें