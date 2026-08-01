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कौन कर रहा था शुभेंदु अधिकारी की रेकी? बंगाल STF ने दबोचा, जैश-ए-मोहम्मद से डायरेक्ट लिंक

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता।
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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने इसे अत्यंत संवेदनशील बताते हुए इस पर विस्तार से बात करने से इनकार कर दिया है।

कौन कर रहा था शुभेंदु अधिकारी की रेकी? बंगाल STF ने दबोचा, जैश-ए-मोहम्मद से डायरेक्ट लिंक
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गुरुवार रात बर्धमान से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के संदिग्ध गुर्गे हमीम मोंडल को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का कहना है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में था और उसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की आवाजाही पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने इसे अत्यंत संवेदनशील बताते हुए इस पर विस्तार से बात करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि भाजपा विधायक उमेश राय भी हमीम के रडार पर हो सकते थे।

एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार, हमीम मोंडल पहले हावड़ा के पिलखाना इलाके में रहता था और वहां कपड़ों की एक दुकान पर काम करता था। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले वह बर्धमान शिफ्ट हो गया था। एसटीएफ को जांच में हमीम के तार पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गिरोह के सदस्यों से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। आरोप है कि शहजाद भट्टी पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियों और नेटवर्क को अंजाम देने में शामिल रहा है।

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "सोशल मीडिया के जरिए मॉड्यूलर ऑपरेटरों को चुनना और भर्ती करना भट्टी गिरोह का तरीका रहा है। उन्होंने हमीम से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था। हाल के दिनों में वे फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम कॉल्स के माध्यम से लगातार संपर्क में थे।"

फॉरेंसिक जांच जारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी के पास से जब्त किए गए मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। विदेशों में बैठे उसके आकाओं के साथ हुई बातचीत, उसकी गतिविधियों और साजिशों का पूरा ब्योरा निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या हमीम किसी नारको-टेररिज्म रैकेट का हिस्सा था या नहीं। हमीम को बर्धमान की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

कहां रहता था हमीम?

हमीम बर्धमान के रेनसां टाउनशिप स्थित रोहिणी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक-9 में एक फ्लैट में अपने पिता मोनीरुद्दीन मोंडल, मां, दो बेटों और एक बेटी के साथ रह रहा था। आरोपी के परिजनों ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे यकीन नहीं कर सकते कि वह किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है।

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जांच में सामने आया कि उसका पैतृक घर मोंटेश्वर के दीर्घनगर में है, लेकिन मकान किराए पर लेते समय उसका पता कुसुमग्राम बताया गया था। हमीम के चाचा बापन मोंडल उसी टाउनशिप के दूसरे ब्लॉक में रहते हैं, जिन्होंने एक ब्रोकर सैयद मजारुल अली से पहचान कराकर यह फ्लैट किराए पर दिलवाया था। पड़ोसियों ने बताया कि हमीम आमतौर पर खुद तक सीमित रहता था और किसी को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। वह नियमित रूप से जिम जाता था।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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Suvendu Adhikari
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