यौम-ए-कुद्स पर कश्मीर में हजारों लोग एकजुट, US-इजरायल को कड़ा संदेश

जम्मू-कश्मीर के बडगाम और लद्दाख के लेह में आज यौम-ए-कुद्स के अवसर पर हजारों लोगों ने बड़ी संख्या में जुटकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन फिलिस्तीनियों और ईरानियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया था। बडगाम में मार्कजी इमामबाड़ा पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, जिसके बाद वे मुख्य चौक की ओर शांतिपूर्ण रैली निकालकर मार्च किया। इसी तरह लेह में भी हजारों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का विरोध किया, जो 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में मारे गए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह रैली यौम-ए-कुद्स के मौके पर फिलिस्तीन और ईरान के प्रति समर्थन दोहराने व इस्लामी दुनिया के नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाइयों की निंदा करने के लिए की गई।

यौम-ए-कुद्स एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करना और इजरायली कब्जे का विरोध करना है। इसे 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के पहले सर्वोच्च नेता रुहोल्लाह खुमैनी ने स्थापित किया था। यह दिन आमतौर पर जुम्मे की नमाज के बाद बड़े रैलियों के साथ मनाया जाता है और पूर्वी यरुशलम पर इजरायली कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। भारत में भी विभिन्न स्थानों पर इस दिन प्रदर्शन होते हैं, जिसमें फिलिस्तीन के मुद्दे को प्रमुखता दी जाती है। बडगाम और लेह के ये प्रदर्शन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुए, जहां अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।

प्रदर्शनकारियों ने क्या दिया संदेश

प्रदर्शनों का मुख्य संदेश फिलिस्तीन और ईरान के लोगों के साथ एकजुटता, इस्लामी नेतृत्व के खिलाफ हमलों की निंदा और क्षेत्रीय संघर्ष में अमेरिका व इजरायल की भूमिका पर सवाल उठाना था। ईरान में भी तेहरान में हजारों लोगों ने खामेनेई की मौत पर विरोध मार्च निकाला। भारत के लखनऊ में भी बारा इमामबाड़ा पर जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ, जहां शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद नकवी ने अमेरिका की आलोचना की और कहा कि ईरान पर हमले शर्मनाक हैं व भारत को ईरान के समर्थन में मजबूत रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को रोकना चाहिए, अन्यथा पूरी दुनिया को अमेरिका और इजरायल का बहिष्कार करना चाहिए।