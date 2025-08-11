Thousands of cases pending in Calcutta High Court for more than 50 years what is the situation in the country पीढ़ियां गुजरीं, मिली केवल तारीख पर तारीख; कलकत्ता हाईकोर्ट में 50 साल से लंबित हजारों मामले, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsThousands of cases pending in Calcutta High Court for more than 50 years what is the situation in the country

पीढ़ियां गुजरीं, मिली केवल तारीख पर तारीख; कलकत्ता हाईकोर्ट में 50 साल से लंबित हजारों मामले

Calcutta High Court: देश में हजारों ऐसे मामले जारी हैं, जो पिछले 50 से ज्यादा सालों से लंबित हैं। देश का सबसे पुराना मामला 74 सालों से जारी है, यह 1951 में शुरू हुआ था।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 10:42 AM
share Share
Follow Us on
पीढ़ियां गुजरीं, मिली केवल तारीख पर तारीख; कलकत्ता हाईकोर्ट में 50 साल से लंबित हजारों मामले

भारत में एक बात चलती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़ो, मामले लंबे चलते हैं। लेकिन कितने लंबे इसकी बानगी एक हाईकोर्ट में 50 साल से ज्यादा लंबित रिपोर्ट के मामले में सामने आई है। ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं, जिनमें पक्षकार को इस धरती से चले गए लेकिन उनके नाम के केस आज भी चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सबसे पीछे कलकत्ता हाईकोर्ट है, जिसमें 2,185 मामले ऐसे हैं, जो पिछले 50 साल या उससे ज्यादा समय से लंबित है। पूरे देश में ऐसे लगभग 2,329 मामले हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25 हाईकोर्ट में 40 से 50 साल पुराने करीब 22,829 मामले लंबित हैं। वहीं 30 से 40 साल पुराने करीब 63,239 मामले चल रहे हैं। पिछले दो से तीन दशकों के मामले करीब 3.4 लाख मामले हाईकोर्ट की राह देख रहे हैं, जबकि 10 से 20 साल पुराने करीब 11.5 लाख मामले लंबित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट के अलावा देश के आठ हाईकोर्ट में 50 साल से ज्यादा लंबित मामले हैं। इसमें मद्रास हाईकोर्ट 56 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है तो वहीं पटना हाईकोर्ट 46 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर। इसके अलावा तेलंगाना में 9, ओडिशा में 8, मध्यप्रदेश में 4 और बंबई, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में दो-दो मामले पचास या उससे ज्यादा समय से लंबित हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पुराना केस आजादी के बाद यानी 1951 से ही लंबित है। इस केस को करीब 74 साल हो गए हैं। लंबे समय से अटके मामलों में जिला न्यायालयों को प्रदर्शन हाईकोर्ट के मुकाबले बेहतर रहा है। इन जिलों में 50 साल से पुराने केवल 1,113 मामले अटके हुए हैं। इन मामलों में से सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल से ही जुड़े हुए हैं।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन मामलों के लंबित रहने के कई कारण हैं। जैसे की सबूतों का सही न होना, मामलों का काफी जटिल होना, गवाहों और वादियों का उपलब्ध न होना। हालांकि उन्होंने जजों की संख्या में कमी का बचाव करते हुए कहा कि केस के लंबित रहने का जजों की कम संख्या से सीधा कोई संबंध नहीं है।

West Bengal PM Modi High Court अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।