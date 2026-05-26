50 हजार के कम फॉलोअर वालों को नहीं मिलेगा टिकट, जब PM मोदी ने शिवराज सिंह चौहान से कहा
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'अपनापन' नामक इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के संबंधों और अनुभवों का वर्णन किया है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में इस बुक की लॉन्चिंग की गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बुक 'अपनापन' की लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टेक्नोलॉजी प्रेम पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जानते थे कि भारत के विकास में टेक्नोलॉजी की कितनी जरूरत होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें विधायकों और सांसदों को सोशल मीडिया पर सक्रिय कराने के आदेश दिए थे।
ईमेल की बात पर लगे ठहाके
शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान पूर्व में हुई एक बैठक का भी जिक्र किया, जिसमें ईमेल पर चर्चा छिड़ी थी। उन्होंने कहा, 'नरेंद्र भाई प्रभारी बनकर आए। मैं प्रदेश का महामंत्री था। एक बैठक हुई चुनाव की तैयारी की। उस बैठक में नरेंद्र भाई ने पूछा कि ये बताओ किसके पास ई मेल आईडी है? अब यहां तो ईमेल आईडी से कोई वास्ता ही नहीं है। लोग एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक क्षण सन्नाटा। फिर बाबूलाल जी गौर कहने लगे कि नरेंद्र भाई ये क्या फीमेल फीमेल कर रहे हो। ये फीमेल ईमेल से क्या होने वाला है। यह कहकर वह हंसने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर भी व्यंगात्मक भाव थे।'
उन्होंने कहा, '...मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते उनसे मिलने जाता था, तो मैं अभी तक मुझे याद है कि कानों पर उनके मफलर बंधा रहता था और कंप्यूटर पर काम करते रहते थे। उनको पता था कि आज अगर भारत का भाग्य बनाना है, विकसित भारत का निर्माण करना है, तो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। ...वह बहुत समय से बहुत पहले दूर की देख लेते हैं। आने वाले चीजों को भांपते हैं और उसकी व्यवस्था करने का काम करते हैं।'
सोशल मीडिया पर सक्रिय होने का आदेश
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'जब मेरे जैसे कार्यकर्ता महत्व ही नहीं देते थे कि ये सोशल मीडिया में क्या रखा है। तब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि हर विधायक और सांसद से कह दो कि 50 हजार से कम फॉलोअर हुए तो खतरा है, टिकट नहीं मिलेगा। जनता को जोड़ने के लिए जरूरी है। ...नरेंद्र भाई है दूर दृष्टा, जिन्होंने एआई का समिट यहां किया। दुनिया भर के एआई जानने वालों को यहां बुलाने का काम किया।'
अपनापन किताब में क्या
चौहान ने 'अपनापन' नामक इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के संबंधों और अनुभवों का वर्णन किया है। चौहान ने अपनी नयी किताब में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'असाधारण गर्मजोशी और संवेदनशीलता' ने उन्हें 2023 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़े राजनीतिक संकट से उबारने में मदद की।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें