Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsThose who wrote Rx are handling RDX Rajnath Singh said white collar terror module alarm
'Rx' लिखने वाले आरडीएक्स लेकर घूम रहे, राजनाथ सिंह ने किसे बताया देश के लिए खतरे की घंटी

'Rx' लिखने वाले आरडीएक्स लेकर घूम रहे, राजनाथ सिंह ने किसे बताया देश के लिए खतरे की घंटी

संक्षेप:

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब पढ़े लिखे लोग समाज और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं तो यह बेहद चिंता का विषय है। दिल्ली धमाके का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल देश के लिए खतरे की घंटी है।

Jan 02, 2026 05:39 pm ISTAnkit Ojha पीटीआई
share Share
Follow Us on

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में पढ़े लिखे लोगों के रास्ता भटकने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर गहरी चिंता जताई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं जो कि बड़ा संकट बन सकता है। 10 नवंबर को लालकिला के पास हुए बम धमाके का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले में शामिल लोग डॉक्टर थे। उदयपुर में भूपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी के 104वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि वाइट कॉर टेररिजम देश के लिए खतरे की घंटी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने कहा, जिन लोगों को अपने पर्चे में 'Rx' लिखना चाहिए वे आरडीएक्स लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में हमें नैतिकता और चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा का मतलब केवल प्रोफेशनल फील्ड में सफलता नहीं होनी चाहिए बल्कि नैतिक और मानवीय चरित्र के स्तर पर भी मजबूत करना होना चाहिए। बता दें कि लालकिला विस्फोट के मामले में जांच के बाद पता चला कि यह आतंक का वाइट कॉलर मॉड्यूल है। डॉ. उमर-उन-नबी ने आरडीएक्स से लदी कार में विस्फोट किया था। वहीं बाद में मुजम्मिल गनाई, अदील राथेर और शाहीना शईद को भी गिरफ्तार किया गया जो कि डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं।

सिंह ने कहा कि ज्ञान स्पर्धा को बढ़ाता है औऱ इससे समृद्धि बढ़ती है। समृद्धि से ही धर्मका विकास होता है और फिर समाज खुशहाल होता है। अगर कोई भी एजुकेशन सिस्टम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है और धर्म के असली मतलब को नहीं समझा पा रहा है तो यह शिक्षा किसी काम की नहीं है, बल्कि समाज के लिए खतरनाक है।

धर्म को लेकर क्या बोले राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री ने कहा कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो यह कोई मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य पूजा स्थल तक सीमित नहीं है। यह कर्तव्यों के प्रति सजगता का नाम है। नैतिकता औऱ धार्मिकता से दूर ले जाने वाली शिक्षा समाज के लिए उपयोगी नहीं बल्कि विनाशक हो सकती है। इसीलिए कई बार पढ़े लिखे लोग अपराधों में शामिल होते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, जरूरी नहीं है कि आतंकी निरक्षर ही हों। उनके पास यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की डिग्री भी हो सकती है और इसके बाद वे आतंकी बन जाते है। इसीलिए बुद्धिमत्ता और सही सोच की जरूरत है।

स्वदेशी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा भारत

रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में स्वदेशी हथियारों की दिशा में बड़ा का महो रहा है। कई डिफेंस स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि अगले 15 से 20 सालों में भारत हथियारों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी भारत के विकास को गति मिल रही है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Rajnath Singh Delhi Car Blast
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।