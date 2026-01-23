वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर चलाने वालों की खैर नहीं, 6 महीने में 665 गिरफ्तार, जुर्माना भी

संक्षेप: RPF की जांच में सामने आया है कि पत्थरबाजों के निशाने पर सबसे अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें हैं। हालांकि इन आधुनिक ट्रेनों में बेहद मजबूत रीइन्फोर्स्ड कांच लगाए गए हैं, लेकिन भारी पथराव के कारण वे भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।

Vande Bharat Train: भारतीय रेलवे ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में देशभर में पत्थरबाजी की कुल 1,698 घटनाएं दर्ज की गई हैं। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 665 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पत्थरबाजी की यह खतरनाक प्रवृत्ति न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है।

RPF की जांच में सामने आया है कि पत्थरबाजों के निशाने पर सबसे अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें हैं। हालांकि इन आधुनिक ट्रेनों में बेहद मजबूत रीइन्फोर्स्ड कांच लगाए गए हैं, लेकिन भारी पथराव के कारण वे भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वहीं, सामान्य यात्री ट्रेनों में खिड़की के शीशे टूटने से कई यात्रियों के घायल होने की खबरें भी आई हैं।

रेलवे ने उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है जहां ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं। इन क्षेत्रों में RPF की गश्त बढ़ा दी गई है और अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ स्थानीय मुखबिरों की मदद ली जा रही है।

जेल की हवा और भारी जुर्माना रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रियों की जान जोखिम में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े गए आरोपियों पर भारतीय रेलवे अधिनियम की गंभीर धाराओं (150, 152, 153 और 154) के तहत मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इन धाराओं के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। रेलवे का कहना है कि वे इन मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

केवल कार्रवाई नहीं, जागरूकता पर भी जोर रेलवे केवल कानूनी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को इसके कानूनी परिणामों के बारे में बताया जा सके। पटरियों के पास बसी बस्तियों के लोगों को शिक्षित किया जा रहा है कि पत्थरबाजी कैसे किसी की जान ले सकती है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और आधुनिक कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।