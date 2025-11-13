भारत के लिए नया पाकिस्तान बनता जा रहा ये मुस्लिम मुल्क, कश्मीर के बाद दिल्ली ब्लास्ट ने किया बेपर्दा?

संक्षेप: जांच में ये बात सामने आई है कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी सेशन नाम के ऐप से अंकारा में मौजूद आकाओं के संपर्क में थे। तुर्की में बैठे आतंकी आका इन दहशतगर्दों को इसी ऐप के जरिए दिशा-निर्देश दे रहे थे।

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) को चलती कार में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हैं और आतंक के इस धमाके को डिकोड कर रही हैं। इसी क्रम में सुरक्षा और जांच एजेंसियों की जांच में जो निकल कर आया है, वह भारत के एक नए शत्रु की ओर इशारा कर रहा है। लाल किले के पास रेड लाइट पर हुंडई कार i20 में हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एजेंसियों को पता चला है कि इसमें जैश-ए-मोहम्मद का एक मॉड्यूल संलिप्त था, जिसका संचालन तुर्की से जुड़े स्रोतों द्वारा किया जा रहा था।

जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस धमाके में शामिल आतंकियों का संपर्क तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे आकाओं से था, जिसका कोडनेम Ukasa है। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी सेशन नाम के ऐप से अंकारा में मौजूद आकाओं के संपर्क में थे। तुर्की में बैठे आतंकी आका इन दहशतगर्दों को इसी ऐप के जरिए दिशा-निर्देश दे रहे थे। ये बात भी सामने आ चुकी है कि इस आतंकी धमाके में शामिल दो गुनहगार डॉ. उमर मोहम्मद और डॉ. मुजम्मिल तुर्की के दौरे पर गए थे।

पासपोर्ट पर तुर्की का इमिग्रेशन मुहर इन दोनों के पासपोर्ट पर तुर्की का इमिग्रेशन मुहर लगा है। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि तुर्की दौरे के दौरान इन दोनों ने आतंकी आकाओं से मुलाकात की थी। बहरहाल, तुर्की सरकार ने इन आतंकियों को किसी भी तरह के सहयोग से इनकार किया है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई है लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी तुर्की ने भारत के खिलाफ कैसे पाकिस्तान की मदद की थी।