65 फुट से ज्यादा ऊंची; ऐसी होगी बंगाल की बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर ने बताया

संक्षेप: सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की पश्चिम बंगाल इकाई ने शुक्रवार को निलंबित विधायक के साथ गठबंधन करने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि, केंद्रीय स्तर पर इससे इनकार किया जा चुका है।

TMC यानी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए 5 करोड़ का चंदा आ चुका है। उन्होंने बताया कि यह पहले से ज्यादा ऊंची बनने वाली है। साथ ही उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि इसका मुर्शिदाबाद में कोई असर नहीं पड़ेगा। कबीर 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कबीर ने कहा, 'जहां वह मॉडल था, वहां से ज्यादा हाइट पर होगा, ज्यादा चौड़ा भी होगा। वो जो था उससे और ज्यादा 65 फुट ऊंचा होगा।' उन्होंने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी थी। उन्होंने जानकारी दी, '5 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। और जो मटेरियल आया है, वो भी डेढ़-दो करोड़ रुपये का होगा।'

विधायक ने नई पार्टी के ऐलान को लेकर कहा, 'नई पार्टी का ऐलान 22 दिसंबर को दोपहर 12 से 1 बजे तक होगा।' इससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। खबरें थीं कि मस्जिद की नींव रखने के ऐलान से ममता बनर्जी नाराज थीं। हालांकि, टीएमसी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा था।

यहां देखें वीडियो-

AIMIM की पश्चिम बंगाल इकाई हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाने के पक्ष में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की पश्चिम बंगाल इकाई ने शुक्रवार को निलंबित विधायक के साथ गठबंधन करने की इच्छा व्यक्त की थी। खास बात है कि घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ, जब पार्टी ने कबीर के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया था।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा कि कबीर के साथ बातचीत चल रही है, जो छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की नींव रखकर राजनीतिक बवाल खड़ा करने के बाद अल्पसंख्यकों की आवाज मुखरता से उठाने वाले एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। सोलंकी ने कहा कि उन्होंने कबीर से पहले ही बात कर ली है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अगले साल के विधानसभा चुनाव में ‘कुछ सीट’ पर तालमेल की संभावना तलाश रहे हैं।