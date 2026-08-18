'ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल', कॉकरोच वाले अभिजीत दीपके की मुहिम लाई रंग, गांववालों का हुए मुरीद

अभिजीत दीपके ने लिखा है कि जब सरकारें विफल होती हैं तो लोग मदद का हाथ बढ़ाते हैं। अब हमारे गांव के स्कूल में भी इस बार कम्प्यूटर लगा है। उन्होंने स्कूल में बुनियादी सुविधाएं मिलने पर खुशी जाहिर की है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर चलाए गए आंदोलन के बाद अब देशभर के स्कूलों को दुरुस्त करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने पैतृक गांव से ही की। अब उनकी पहल रंग दिखाने लगी है। दीपके ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के अपने पैतृक गांव के सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया था। अब वहां प्रशासन ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं वहां अब बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क मिल गए हैं। इससे वहां पढ़ने वाले बच्चे और उनके माता-पिता तो खुश हैं ही। दीपके ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने आंदोलन में गांववालों का साथ देने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया है।

अभिजीत दीपके ने आज (मंगलवार, 18 अगस्त को) सोशल मीडिया एक्स पर स्कूल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, "मेरे गाँव के बच्चों को उनके स्कूल में बेंच मिल गई हैं!!! यह शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े और सबसे खुशी भरे पलों में से एक है। गाँव के उन सभी लोगों और स्टाफ़ का शुक्रिया जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया!" एक अन्य वीडियो पोस्ट में दीपके ने बताया कि उनके गांव के स्कूल में अब कम्प्यूटर लग गए हैं। उन्होंने लिखा, “जब सरकारें विफल होती हैं तो लोग मदद का हाथ बढ़ाते हैं। अब हमारे गांव के स्कूल में भी इस बार कम्प्यूटर लगा है।”

"अब रुकना नहीं है, स्कूल ठीक करके ही रहेंगे" इससे पहले एक वीडियो पोस्ट में दीपके ने कहा, "हिंगोली जिले के लिंबाला गाँव वालों की यह पहली बड़ी जीत है कि शराबी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं यह जीत अब्दुल और उसके पिता को समर्पित करना चाहता हूँ। जैसा कि अब्दुल ने कल कहा था- “अब रुकना नहीं है, स्कूल ठीक करके ही रहेंगे।”

15 अगस्त से शुरू किया था अभियान बता दें कि दीपके अपने संगठन के अभियान 'स्कूल ठीक करो' की शुरुआत करने के लिए 15 अगस्त को संतुक पिंपरी गांव स्थित जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूल पहुंचे थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पैतृक गांव के स्कूल में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के बाद उन्होंने स्कूल परिसर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं की टूटी खिड़कियों के शीशों की ओर ध्यान दिलाया और वहां अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी उजागर किया। दीपके के दौरे के तुरंत बाद स्थानीय ग्राम पंचायत हरकत में आई और सरकारी स्कूल में आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।