'ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल', कॉकरोच वाले अभिजीत दीपके की मुहिम लाई रंग, गांववालों का हुए मुरीद
अभिजीत दीपके ने लिखा है कि जब सरकारें विफल होती हैं तो लोग मदद का हाथ बढ़ाते हैं। अब हमारे गांव के स्कूल में भी इस बार कम्प्यूटर लगा है। उन्होंने स्कूल में बुनियादी सुविधाएं मिलने पर खुशी जाहिर की है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर चलाए गए आंदोलन के बाद अब देशभर के स्कूलों को दुरुस्त करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने पैतृक गांव से ही की। अब उनकी पहल रंग दिखाने लगी है। दीपके ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के अपने पैतृक गांव के सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया था। अब वहां प्रशासन ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं वहां अब बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क मिल गए हैं। इससे वहां पढ़ने वाले बच्चे और उनके माता-पिता तो खुश हैं ही। दीपके ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने आंदोलन में गांववालों का साथ देने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया है।
अभिजीत दीपके ने आज (मंगलवार, 18 अगस्त को) सोशल मीडिया एक्स पर स्कूल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, "मेरे गाँव के बच्चों को उनके स्कूल में बेंच मिल गई हैं!!! यह शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े और सबसे खुशी भरे पलों में से एक है। गाँव के उन सभी लोगों और स्टाफ़ का शुक्रिया जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया!" एक अन्य वीडियो पोस्ट में दीपके ने बताया कि उनके गांव के स्कूल में अब कम्प्यूटर लग गए हैं। उन्होंने लिखा, “जब सरकारें विफल होती हैं तो लोग मदद का हाथ बढ़ाते हैं। अब हमारे गांव के स्कूल में भी इस बार कम्प्यूटर लगा है।”
"अब रुकना नहीं है, स्कूल ठीक करके ही रहेंगे"
इससे पहले एक वीडियो पोस्ट में दीपके ने कहा, "हिंगोली जिले के लिंबाला गाँव वालों की यह पहली बड़ी जीत है कि शराबी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं यह जीत अब्दुल और उसके पिता को समर्पित करना चाहता हूँ। जैसा कि अब्दुल ने कल कहा था- “अब रुकना नहीं है, स्कूल ठीक करके ही रहेंगे।”
15 अगस्त से शुरू किया था अभियान
बता दें कि दीपके अपने संगठन के अभियान 'स्कूल ठीक करो' की शुरुआत करने के लिए 15 अगस्त को संतुक पिंपरी गांव स्थित जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूल पहुंचे थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पैतृक गांव के स्कूल में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के बाद उन्होंने स्कूल परिसर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं की टूटी खिड़कियों के शीशों की ओर ध्यान दिलाया और वहां अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी उजागर किया। दीपके के दौरे के तुरंत बाद स्थानीय ग्राम पंचायत हरकत में आई और सरकारी स्कूल में आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।
खिड़कियां बदलीं, नए सीसीटीवी कैमरे
संतुक पिंपरी के सरपंच विजय पुरी ने संवाददाताओं से कहा, “अभिजीत दीपके स्कूल आए थे और उन्होंने यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने जिन बुनियादी सुविधाओं की कमियों की ओर ध्यान दिलाया था, उन्हें दूर करने का काम हमने शुरू कर दिया है। क्षतिग्रस्त खिड़कियों को बदला जा रहा है और खराब सीसीटीवी कैमरों की जगह नए कैमरे लगाए जा रहे हैं।” सरपंच ने बताया, "हम खिड़कियों के नए फ्रेम लगवा रहे हैं। शौचालयों में पानी की कमी की समस्या भी थी। अब हमने शौचालयों में चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति की व्यवस्था कर दी है।" राज्य के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्कूल प्रबंधन को बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।