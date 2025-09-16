यह जीत का पैमाना नहीं, एशिया कप में पाक पर भारत की जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारी बेटियों को विधवा बनाने वालों के साथ क्रिकेट खेलकर जीत का पैमाना नहीं सेट किया जा सकता।

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जिसने हमारी बेटियों को विधवा बना दिया और बच्चों को अनाथ कर दिया, उसके साथ क्रिकेट खेलना आतंकियों पर जीत का कोई पैमाना नहीं है। ओवैसी ने कहा, खेल हो या फिर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई, भारत को हर जगह जीतना चाहिए। लेकिन उन लोगों से क्रिकेट मैच खेलकर जीत का पैमाना नहीं सेट किया जा सकता। इसे जीत नहीं कहा जा सकता।

मैच से पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान की कीमत ज्यादा है या मैच से हुई कमाई की?

ओवैसी ने कहा था, “बीसीसीआई को एक क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलेगा, 2,000 करोड़ रुपये, 3,000 करोड़ रुपये? हमें बताएं कि हमारे 26 नागरिकों की जान की कीमत ज्यादा है या पैसे की? भाजपा को हमें (पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के फैसले पर) इस बारे में बताना चाहिए।”

उन्होंने कहा था कि भाजपा हमेशा ‘देश भक्ति’ की बात करती है, लेकिन जब क्रिकेट मैचों की बात आती है, तो वह रुख बदल लेती है। उन्होंने आरोप लगाया, “यह मैच कैसे हो रहा है? इसे खेला ही नहीं जाना चाहिए। जब ​​हम सिंधु जल संधि के तहत पानी रोक सकते हैं, तो फिर हम खेल कैसे सकते हैं। हम भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूछना चाहते हैं: उन 26 लोगों की जान की कीमत क्या है? भाजपा और संघ को जान गंवाने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, बस पैसा कमाना है।”