मैं तो भारत में रहती भी नहीं हूं... अरुणाचल की महिला का ट्रोल्स को जवाब; चीन से क्या बोलीं?

संक्षेप: पेमा वांग थोंगडोक ने आरोप लगाया कि शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी अधिकारियों ने उन्हें 18 घंटे तक रोके रखा था और अरुणाचल प्रदेश जन्मस्थान होने की वजह से उनके भारतीय पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली पेमा वांगजोम थोंगडोक की शंघाई पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 18 घंटे की हिरासत को लेकर भारत-चीन के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। थोंगडोक भारतीय नागरिक हैं और फिलहाल ब्रिटेन में रहती हैं। इस पूरे विवाद के बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एकता और गरिमा का सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने इस घटना के बाद मिलने वाले व्यापक समर्थन के लिए धन्यवाद जताया।

X पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'मैं इस राजनायिक मुद्दे के सपोर्ट में बोलने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यहां (सोशल मीडिया) पर नई हूं और X पर एक्टिव नहीं हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत हाई प्रोफाइल फुल टाइम पोजीशन है।' इस दौरान उन्होंने ट्रोल्स को भी करारा जवाब दिया। थोंगडोक ने अपनी सीमित सोशल मीडिया गतिविधि पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि वे एक हाई-प्रोफाइल फुल-टाइम पोजिशन में काम करती हैं और ट्रोलर्स का जवाब देने का समय नहीं है। उन्होंने आगे लिखा- जो सही लोग होते हैं, वे समझ जाते हैं। और जो नहीं समझते, उनसे मैं वैसे भी जुड़ना नहीं चाहूंगी।

क्या बोला चीन? थोंगडोक ने आरोप लगाया था कि 21 नवंबर को शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें 18 घंटे तक रोके रखा था और अरुणाचल प्रदेश जन्मस्थान होने की वजह से उनके भारतीय पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये कार्रवाई नियमों के अनुसार थी। साथ ही, उसने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को भी दोहराया।

भारत ने दी तीखी प्रतिक्रिया इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत ने चीन की प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर का यह राज्य देश का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा- हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के संबंध में चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान को देखा है। भारतीय नागरिक को उस समय हिरासत लिया गया जब वह शंघाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुजर रही थी और उसके पास वैध पासपोर्ट था। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है तथा यह एक स्वतःसिद्ध तथ्य है। चीनी पक्ष द्वारा किसी भी तरह का इनकार इस निर्विवाद वास्तविकता को बदलने वाला नहीं है।

सरकार के ऐक्शन, ट्रोल्स पर क्या बोलीं थोंगडोक? पेमा वांग थोंगडोक ने भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर भी जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारत में नहीं रहतीं, लेकिन उनकी चिंता उन भारतीयों के लिए है जो चीन के अरुणाचल संबंधी दावों से प्रभावित होते हैं। उन्होंने लिखा, 'और जो लोग यह नहीं समझते, उनसे मैं वैसे भी बात नहीं करना चाहूंगी! मैं तो भारत में रहती भी नहीं हूं, इसलिए भारत सरकार जो भी ऐक्शन लेगी, वह मेरे नहीं, बल्कि यहां रहने वाले मेरे साथी भारतीयों और अरुणाचलियों के फायदे और गर्व के लिए होगा। हम एक देश हैं, हम एक-दूसरे के लिए खड़े हैं।'

एक पत्रकार से बात करते हुए थोंगडोक ने कहा, 'यह मेरा वतन है, जहां मैंने जन गण मन गाया है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। थोंगडोक ने जोर देकर कहा कि उन्होंने बिना किसी दिक्कत के 58 देशों की यात्रा की है और उनका भारतीय पासपोर्ट हमेशा वैलिड माना गया है। लेकिन चीनी अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने को कहा। थोंगडोक चीन को साफ संदेश देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है और कभी होगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां सूरज उगता है।

खांडू ने चीन की निंदा की अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन के आव्रजन अधिकारियों द्वारा राज्य की महिला के साथ किए गए ‘अस्वीकार्य’ और ‘डराने वाले’ व्यवहार की मंगलवार को निंदा की। खांडू ने कहा कि ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक के साथ हुई इस घटना से वह ‘गहरा सदमा’ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि चीन के अधिकारियों का व्यवहार ‘अपमान और नस्लीय उपहास’ के समान है।