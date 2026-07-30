यह भारत है, केवल 2 कॉकरोच मिलने पर होटल पर कार्रवाई ठीक नहीं; बॉम्बे HC ने ऐसा क्यों कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने होटल द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार कर लिया कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का पूरी तरह पालन करेंगे और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।
High Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम आदेश सुनाते हुए कहा कि हम भारत में रहते हैं, कार्रवाई करते समय हमें व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। कोर्ट का यह बयान नवी मुंबई स्थित चार सितारा होटल पार्क इन बाय रेडिसन की उस याचिका पर आया जिसमें खाद्य सुरक्षा लाइसेंस रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने लाइसेंस बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि जब होटल की स्वच्छता, रखरखाव और संचालन की रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई है तो ऐसे में केवल दो कीड़े मिलने के आधार पर लाइसेंस को रद्द रखना उचित नहीं है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की पीठ ने एक व्यावहारिक रुख अपनाते हुए कहा, "हम भारत में हैं, हमें एक व्यावहारिक रुख अपनाना होगा।"
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के नए आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 जुलाई को होटल पार्क इन का औचक निरीक्षण किया गया था। इसके अगले ही दिन 3 जुलाई को एफडीए ने जनहित का हवाला देते हुए स्वच्छता और भोजन के भंडारण के साथ-साथ रखरखाव में गंभीर कमियों के कारण होटल का FSSAI लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ होटल के एचआर प्रमुख ने 6 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग की।
जांच के दौरान मिले थे दो कॉकरोच
अदालत के निर्देश पर एफडीए की टीम ने जुलाई में होटल का दोबारा निरीक्षण किया। 22 जुलाई को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में होटल में 95% व्यवस्था ठीक थी। हालांकि डिशवॉशर और मिठाई बनाने वाले क्षेत्र में कॉकरोच की मौजूदगी की बात कही गई। होटल की ओर से पेश वकील मयूर खांडेपारकर और सागर शेट्टी ने दलील दी कि जब होटल ने अन्य सभी स्वच्छता मानकों को पूरा कर लिया है तो केवल दो कीड़ों की मौजूदगी के आधार पर होटल को निलंबित रखना मनमाना है।
हाईकोर्ट ने चेतावनी देकर छोड़ा
हाईकोर्ट ने होटल द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार कर लिया कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का पूरी तरह पालन करेंगे और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। कोर्ट ने लाइसेंस निलंबन को रद्द करते हुए होटल को चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो एफडीए नियम अनुसार सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
राज्य सरकार और FDA से कोर्ट का सवाल
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एफडीए की कार्रवाई की सराहना भी की, लेकिन साथ ही सरकारी वकील नेहा भिड़े से सवाल किया कि क्या खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य भर के सभी होटल का निरीक्षण किया गया है? उनमें सरकारी, अर्ध-सरकारी और ठेके पर चलने वाले कैंटीन भी शामिल हैं। इस पर सरकारी वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि शुक्रवार तक पूरे महाराष्ट्र में सरकारी और प्राइवेट होटलों पर की गई कार्रवाइयों की विस्तृत जानकारी कोर्ट के समक्ष पेश कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि नए एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में चल रहे इस स्वच्छता अभियान के तहत हाल ही में दक्षिण मुंबई के प्रसिद्ध पूर्णिमा उडुपी रेस्टोरेंट और प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के किचन को भी बंद कराया जा चुका है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए मामले को अनुपालन रिपोर्ट के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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