ये कलात्मक आजादी है... सलमान खान की फिल्म पर जल-भुन रहे चीन को भारत का करारा जवाब

संक्षेप: चीनी मीडिया का तर्क है कि यह फिल्म ऐसे समय में आ रही है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर रिश्ते धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी फ़िल्में जनभावनाओं को भड़काकर द्विपक्षीय संबंधों में फिर से तनाव पैदा कर सकती हैं।

बॉलीवुड स्टार सलमान खान की आगामी फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ पर पड़ोसी देश चीन को मिर्ची लग गई है। चीन ने फिल्म में दिखाए गए दृश्यों और घटनाक्रम पर आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह फिल्म, 'बैटल ऑफ गलवान', पूर्वी लद्दाख के गलवान में 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़पों पर आधारित है। चीन के सरकारी मीडिया ‘ग्लोबल टाइम्स’ (Global Times) ने दावा किया है कि यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी झड़प की घटनाओं को गलत तरीके से पेश कर रही है और यह जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती।

चीन के इस दावे और आपत्ति को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के सूत्रों ने मंगलवार (30 दिसंबर) को चीन को करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत में "कलात्मक स्वतंत्रता" (Artistic Freedom) और अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है। फिल्म निर्माताओं को इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर फिल्में बनाने का अधिकार है। सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों को इस विशेष फिल्म पर चिंता हो सकती है, वे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

2020 में गलवान घाटी में हुई थी झड़प बता दें कि यह फिल्म भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3' की एक कहानी पर आधारित है। फिल्म में सलमान खान कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिनकी घुसपैठ करने वाली चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के सैनिकों से लड़ते हुए मौत हो गई थी।